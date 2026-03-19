Encontro estratégico reforça integração entre Jornalismo e Rede da RECORD Evento reuniu executivos e diretores de Jornalismo para fortalecer a atuação integrada e multiplataforma entre as praças

Reunião em Brasília reforçou a integração entre a rede nacional e as afiliadas Crédito: Divulgação RECORD Brasília

A RECORD promoveu, nesta quinta-feira (19), em Brasília, um encontro estratégico que reuniu lideranças da rede nacional e diretores executivos e de Jornalismo das emissoras afiliadas de diferentes regiões do país. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o alinhamento editorial e aumentar a integração entre as praças.

À frente da reunião, estiveram Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo, Thiago Contreira, diretor de Jornalismo, Naira Trindade, diretora de Integração do Jornalismo, e André Dias, superintendente de Rede.

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O encontro contou com a participação de representantes da TV Guararapes (Pernambuco), TV Correio (Paraíba), SIC TV (Rondônia), TV Equinócio (Amapá), RIC (Paraná), NDTV (Santa Catarina), TV Atalaia (Sergipe), TV Tropical (Rio Grande do Norte), TV Imperial (Roraima), TV Antena 10 (Piauí), TV Pajuçara (Alagoas) e TV Vitória (Espírito Santo).

Durante a reunião, foram discutidos temas como a padronização de processos, o fortalecimento da identidade editorial da RECORD e o papel das afiliadas na construção de uma comunicação cada vez mais próxima do público.

“Tivemos, nesta manhã, um encontro estratégico com algumas emissoras da nossa rede, justamente para fortalecer essa comunicação de massa com confiança e credibilidade, além de garantir o alinhamento às diretrizes do nosso jornalismo e da nossa programação. Falamos sobre tudo aquilo que a RECORD, por meio do sinal nacional e das emissoras, produz e informa diariamente à audiência — não só na TV, mas também nas multiplataformas. Essa é a nossa excelência, e esses encontros contribuem para que a RECORD tenha cada vez mais a cara do Brasil”, afirma André Dias.