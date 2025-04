Emissoras RECORD e comitiva Abratel na NAB SHOW 2025: veja os destaques da programação A Abratel levará, pela primeira vez, uma comitiva para a maior feira do setor de radiodifusão, realizada em Las Vegas, com uma agenda exclusiva Record Emissoras|Do R7 01/04/2025 - 10h33 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comitiva da Abratel terá uma programação exclusiva durante a NAB SHOW 2025 Divulgação NAB SHOW

Mais de 61 mil participantes, de 163 países diferentes. Esse foi o alcance da NAB SHOW no ano passado e a edição de 2025 promete muito mais. A expectativa é de mais de 100 mil visitantes e 16 mil exibidores, distribuídos em 1.500 expositores.

O evento, mundialmente renomado no setor de mídia, entretenimento e tecnologia, acontece de 5 a 9 de abril no Centro de Convenções de Las Vegas, nos Estados Unidos, reunindo delegações de 33 países.

A delegação brasileira, que já se destaca como uma das mais engajadas no evento, irá prestigiar a feira novamente, mas com um diferencial: a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) levará, pela primeira vez, uma comitiva à NAB, com apoio da RECORD e da LM Telecom.

Agenda estratégica

‌



O grupo terá uma programação especial durante a feira. No dia 7 de abril, a Abratel promoverá um tour guiado com tradutor pelos estandes de algumas das principais empresas do setor: Ateme, Mediagenix, Enensys, Triveni Digital, Kathrein, GatesAir e Rohde & Schwarz.

“A visita a esses estandes proporcionará à comitiva uma visão ampla da cadeia de transmissão de televisão, com foco em TV 3.0. Será um momento de esclarecer dúvidas sobre as propostas que cada empresa propõe para as emissoras”, afirma Wender Souza, engenheiro da Abratel.

‌



Em seguida, será realizado um tour voltado especialmente para o rádio, com visitas aos estandes da GatesAir, ERI e Telos Alliance.

“O tour será uma oportunidade de explorar estandes com soluções inovadoras para o mercado de rádio. Os participantes poderão visitar empresas especializadas em sistemas de antenas e transmissão, além de líderes em consoles e processadores de áudio, que oferecem tecnologia de ponta para estúdios e processamento de rádio”, explica Tomaso Papi, supervisor de Engenharia e Tecnologia na RECORD Brasília.

‌



Na noite do dia 7, a Abratel realizará um jantar institucional com a presença de empresários da RECORD, de afiliadas e associadas da Abratel, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel, além de entidades do setor.

No dia 9 de abril, a comitiva fará uma visita técnica na sede e na estação transmissora da KINC-TV (afiliada da Univision), localizada em Arden Peak, Nevada.

Com uma agenda que abrange desde visitas técnicas até encontros institucionais, “a Abratel e toda a comitiva reafirmam o compromisso com a inovação e com o desenvolvimento do setor de radiodifusão”, celebra André Dias, vice-presidente de Televisão da associação e superintendente de Rede da RECORD.

Para saber mais sobre a comitiva, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras