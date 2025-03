RICtv reforça foco em inovação na NAB 25: ‘É fundamental seguir as tendências da TV 3.0’, afirma Petrelli A emissora estará na feira, considerada o maior evento do setor de radiodifusão, na comitiva da Abratel Record Emissoras|Do R7 31/03/2025 - 09h54 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras Presidente do Grupo RIC estará na comitiva da Abratel na NAB SHOW 2025

A NAB SHOW, principal evento mundial de broadcast, mídia e entretenimento, é um espaço estratégico que debate as transformações na comunicação. É por isso que a RICtv, afiliada à RECORD e parte do Grupo RIC, o maior conglomerado de mídia do Sul do Brasil, já garantiu a participação no encontro.

A emissora acompanhará de perto todas as vantagens da feira na comitiva exclusiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão).

“É fundamental que nos atualizemos sobre todos os movimentos tecnológicos e de crescimento em outras áreas de comunicação em uma feira como a NAB, que traz não só a tendência tecnológica, mas também a do futuro da indústria”, afirma o Presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli.

A feira também possibilita uma imersão em práticas locais de outros países, como os Estados Unidos, proporcionando insights sobre estruturas de modernização.

‌



“Podemos entender como grupos regionais crescem além do tradicional modelo de broadcast, com impacto digital, fazendo a expansão dos conteúdos também nas mídias digitais”, explica Petrelli.

A evolução para a TV 3.0 é outra prioridade para a RICtv, especialmente com a proximidade da assinatura do decreto que estabelecerá o novo padrão, prevista para acontecer poucos dias antes da feira.

‌



“É essencial seguir as tendências da TV 3.0. Estamos muito otimistas com a implantação, porque já usamos grande parte dessa tecnologia conectada via streaming aqui no Paraná, e tem uma adesão muito grande dos nossos clientes”, diz o Presidente.

Mais do que o conhecimento, a presença da emissora na NAB SHOW e na comitiva da Abratel reforça um compromisso com a inovação e o fortalecimento do conteúdo regional.

‌



“A Abratel montou um plano de visitas e discussões com empresários e com fornecedores de tecnologia que vai, com certeza, nos dar uma visão muito positiva sobre a indústria”, celebra Petrelli.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras