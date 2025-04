Abratel inicia participação na NAB SHOW com foco no futuro da mídia Primeiro dia foi marcado por networking e debates sobre o impacto das tecnologias, especialmente a ATSC 3.0 Diversos|Do R7 07/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h20 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, participa da comitiva.

A comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) iniciou, neste domingo (6), a participação na NAB SHOW 2025, um dos maiores e mais influentes eventos globais dedicados à indústria de mídia, entretenimento e tecnologia. Realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, o evento reúne mais de 1.600 expositores e recebe delegações de dezenas de países.

Composta por radiodifusores, engenheiros, executivos e representantes institucionais, a comitiva marcou presença em paineis e encontros estratégicos já no primeiro dia da feira, com networking, discussões sobre os avanços nos padrões de transmissão e a tecnologia ATSC 3.0.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Wilson Diniz Wellisch, secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações; Tawfic Awwad Junior, diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização da Secretária de Comunicação Social Eletrônica; e André Dias, superintendente de rede da RECORD.

“Para a Abratel, é fundamental estar acompanhando todas as inovações, captando todas essas informações, para que nossos associados possam implementar essas novidades em suas emissoras”, afirma Samir Nobre, diretor-geral da Abratel.

Para André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, a NAB é uma oportunidade única para o setor de radiodifusão.

“A inovação tecnológica está moldando rapidamente o mercado e precisamos garantir que o Brasil caminhe junto nesse processo. A comitiva da Abratel representa com competência esse interesse da radiodifusão brasileira em figurar com destaque no cenário global”, diz Dias.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras