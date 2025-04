De transformação digital à gestão de metadados: temas serão destaque na NAB 25 NTT DATA e Mediagenix falam sobre os temas fundamentais tratados durante a NAB SHOW e que definirão o futuro do setor Diversos|Do R7 04/04/2025 - 15h17 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras Da direita para a esquerda, Leonardo Anjos Chaves, executivo de mídia da NTT DATA, e Carson, diretor-geral da Mediagenix para as Américas

Las Vegas se prepara para mais uma edição da NAB SHOW, um dos eventos mais relevantes para os setores de mídia, entretenimento e tecnologia. Entre os dias 5 e 9 de abril, o Centro de Convenções da cidade será palco de discussões sobre inovação, distribuição de conteúdo e os novos formatos da comunicação digital.

Entre os temas centrais desta edição estão a TV 3.0, o avanço das soluções baseadas em inteligência artificial e a crescente personalização da experiência do usuário. Mas, na prática, o que esses assuntos representam para o futuro da radiodifusão?

Avanços tecnológicos e TV 3.0

A NTT DATA, consultoria global em negócios e tecnologia e provedora de serviços de TI, aponta a inovação como o eixo central das transformações no setor de mídia. A empresa tem investido em soluções que integram inteligência artificial, análise de dados e automação para potencializar a distribuição de conteúdo e aprimorar a experiência do público.

‌



Nesta edição da NAB, a NTT DATA firmou uma parceria estratégica com a Abratel e a RECORD, que realizam a primeira comitiva exclusiva para o evento.

“Nosso objetivo com essa parceria é fortalecer o setor de radiodifusão no Brasil por meio da inovação tecnológica e acelerar o processo de transformação digital”, afirma Leonardo Anjos Chaves, executivo de mídia da empresa.

‌



Ele acrescenta que a colaboração também busca impulsionar a adoção de novas tecnologias, permitindo que as emissoras se adaptem às mudanças do mercado e ampliem seu alcance digital. “Essa iniciativa demonstra como a NTT DATA utiliza sua expertise para apoiar a modernização da radiodifusão”, completa Chaves.

De olho nas principais tendências que impactam o setor no Brasil e no cenário global, a consultoria vê a NAB 2025 como uma oportunidade para reforçar seu compromisso com inovação e networking.

‌



“Queremos ampliar nosso relacionamento com clientes, estabelecer novas parcerias estratégicas e fortalecer as existentes para expandir nossas soluções e serviços no setor de radiodifusão e mídia. A NAB SHOW é uma plataforma ideal para esse tipo de conexão”, destaca o executivo.

Automação e gestão inteligente de conteúdo

Outro tema de destaque na feira será o uso de tecnologia para personalização de conteúdo e os desafios de engajamento em audiências multiplataforma.

Entre as empresas que abordarão o assunto está a Mediagenix, líder global em automação da programação de conteúdos e gestão de metadados - informações estruturadas sobre um conteúdo audiovisual para oferecer uma gestão de conteúdo robusta, automatizada e integrada, essencial para empresas que operam em múltiplas plataformas e com grandes volumes de conteúdo.

Durante a NAB, a companhia – que atende grandes nomes da mídia global – apresentará soluções para a programação de conteúdos lineares, FAST (streaming de TV gratuito com anúncios), vídeo sob demanda, além de estratégias de gestão de metadados e direitos, temas essenciais para o setor.

A Mediagenix também receberá a visita da comitiva da Abratel durante o evento. “Temos o prazer de patrocinar a Abratel na NAB 2025 e esperamos receber seus membros para conhecer nossas soluções inovadoras no estande W4023″, afirma Carson, diretor-geral da Mediagenix para as Américas.

Transformações da radiodifusão em um só lugar

Mais uma vez, a NAB SHOW se firma como um espaço essencial para a troca de ideias e a evolução da indústria de mídia e entretenimento.

Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, destaca a importância da feira e das parcerias estratégicas. “A colaboração com a NTT DATA e a Mediagenix impulsiona a inovação e fortalece a radiodifusão brasileira. Participar da NAB permite que empresas e emissoras absorvam essas tendências e implementem soluções para manter a competitividade do setor”, afirma.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras