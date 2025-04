Radiodifusão brasileira se reúne em jantar da Abratel durante a NAB SHOW O encontro fez parte das atividades da comitiva da Associação na feira, um dos maiores eventos globais de mídia, tecnologia e entretenimento. Diversos|Do R7 08/04/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h18 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Abratel promove jantar institucional com empresários do setor e lideranças institucionais

Em um momento simbólico para a radiodifusão brasileira na NAB SHOW 2025, a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) promoveu, nesta segunda-feira (7), um jantar exclusivo que reuniu empresários do setor e lideranças institucionais.

O encontro contou com a participação do governador do Paraná, Ratinho Massa Júnior, e do deputado Julio Cesar Ribeiro, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados.

Também prestigiaram o evento representantes do Ministério das Comunicações, como o secretário Wilson Diniz Wellisch, além de integrantes da Anatel, com a presença do conselheiro Vinicius Caram e de entidades representativas da radiodifusão.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Ratinho Massa Júnior, governador do Paraná; e André Dias, superintendente de rede da RECORD

“É um prazer estar aqui com a Abratel. Nós, radiodifusores, precisamos estar em sintonia e reconhecer que temos o mesmo talento. Estarmos juntos hoje é estratégico. Temos de entender o que deve ser feito para nos modernizarmos para acompanhar os avanços do setor”, diz o governador do Paraná.

O jantar ocorreu no restaurante Smith & Wollensky, em Las Vegas, paralelamente à programação oficial da feira, considerada a principal vitrine global de inovação em mídia, tecnologia e entretenimento.

“Foi um momento de confraternização e troca de experiências, inclusive entre o setor e o governador e parlamentares. Fortaleceu a visão conjunta sobre os desafios e avanços da radiodifusão no Brasil”, celebra Samir Nobre, diretor-geral da Abratel.

O presidente do Grupo ND, Marcello Petrelli, também elogiou a iniciativa: “É muito importante a ação que a Abratel está realizando em Las Vegas, com o conteúdo, integração, gestão e a questão política junto ao setor e outras entidades. Ação muito bem organizada, e o jantar foi muito relevante”.

André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, ainda aproveitou o momento para fazer um agradecimento especial, reforçando o simbolismo do encontro durante a NAB SHOW.

“Em nome do presidente da Abratel, Márcio Novaes, do presidente da RECORD, Luiz Cláudio, e do CEO Marcus Vinicius, agradeço a presença de todos que contribuíram para tornar esta noite tão significativa”, disse Dias.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; deputado Julio Cesar Ribeiro, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados; Rodrigo Martinez, empresário do setor; André Dias, superintende de rede da RECORD; e Wilson Diniz Wellisch, secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações





Delegação brasileira na NAB

A delegação brasileira é uma das mais expressivas da NAB SHOW. Pela primeira vez, a Abratel levou uma comitiva para o evento, onde liderou uma série de atividades exclusivas para os membros.

O jantar institucional se soma a tours técnicos, encontros estratégicos e visitas a estandes de empresas que lideram a inovação na indústria.

“É uma honra ver a delegação brasileira entre as mais representativas da NAB SHOW. A presença da Abratel com uma comitiva própria, promovendo uma agenda intensa de atividades, marca um novo momento para o setor. O jantar institucional, assim como os outros encontros, reforça nosso papel ativo na radiodifusão brasileira”, afirma Dias.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada)

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras