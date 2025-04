Comitiva da Abratel se reúne com presidente da ATSC e discute avanços da TV 3.0 Reunião, que aconteceu nesta segunda-feira (7) durante a NAB SHOW, reforçou o diálogo internacional sobre a evolução da TV digital Diversos|Do R7 07/04/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras Comitiva da Abratel se reuniu com a presidente do ATSC, Madeleine Noland

Em meio à programação oficial da NAB SHOW 2025, em Las Vegas, a comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) se reuniu com Madeleine Noland, presidente da ATSC (Advanced Television Systems Committee), entidade responsável pelo desenvolvimento dos padrões técnicos da televisão digital nos Estados Unidos, para debater sobre inovações tecnológicas e as oportunidades da TV 3.0.

O encontro, realizado nesta segunda-feira (7), em Las Vegas, teve como foco o avanço do novo modelo, especialmente porque o Brasil usará o ATSC 3.0, padrão tecnológico de TV digital desenvolvido e já usado pelos EUA.

“Ficamos muito felizes em receber a RECORD no estande da ATSC na NAB e levá-los para ver transmissão móvel, publicidade direcionada e qualidade de imagem HDR”, celebra Madeleine Noland.

Durante a visita ao estande, os integrantes da comitiva puderam acompanhar de perto as aplicações práticas do novo sistema de transmissão.

‌



“Tivemos a experiência de conhecer novos aspectos da TV 3.0 e assistir a uma apresentação exclusiva com diversos casos de uso e implantação das novas funcionalidades da tecnologia, que irão trazer novas experiências aos telespectadores e novos modelos de negócios aos empresários do setor de radiodifusão”, conta Samir Nobre, direito-geral da Abratel.

O encontro foi uma oportunidade estratégica para estreitar relações internacionais e acelerar a modernização do setor no Brasil.

‌



“Nosso objetivo é levar a TV 3.0 ao público com qualidade, inovação e foco na inclusão digital. A troca de experiências com a ATSC foi essencial para entender como aplicar, de forma segura e alinhada, as melhores práticas internacionais”, afirma André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel.

Sobre a NAB SHOW

‌



A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras