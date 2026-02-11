Secretário do Verde e do Meio Ambiente de SP visita a RECORD e fortalece parceria para melhorias na Barra Funda Rodrigo Ashiuchi esteve na sede da emissora nesta quarta-feira (11)

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, o superintendente de Rede da RECORD, André Dias; o vereador André Santos; o CEO da emissora, Marcus Vinicius; o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi; e a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. Foto: Edu Moraes/ RECORD

A RECORD recebeu, na manhã desta quarta-feira (11), a visita do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi. Ele foi recepcionado pelo CEO da empresa, Marcus Vinicius Vieira, pelo superintendente de Rede, André Dias, e pela presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. O vereador André Santos (Republicanos) também participou da agenda.

A reunião teve como foco a busca por avanços ambientais no entorno da sede da emissora, na Barra Funda, especialmente nas principais vias de acesso e corredores da região, para melhorar a experiência de quem circula diariamente pelo bairro — trabalhadores, moradores e visitantes.

O encontro reforça a parceria e colaboração entre a Prefeitura de São Paulo e a RECORD para fortalecer políticas públicas já em andamento e ampliar ações de arborização, sustentabilidade e resiliência urbana.

“O secretário demonstrou grande receptividade às propostas apresentadas, voltadas a aprimorar o cotidiano de quem frequenta a Barra Funda e a assegurar que padrões de excelência sejam observados não apenas nos bairros tradicionalmente considerados nobres”, destaca André Dias.

Divulgação RECORD Emissoras Rodrigo Ashiuchi conheceu as instalações da RECORD Foto: Edu Moraes/ RECORD

Ações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Ashiuchi aproveitou o momento para destacar as ações implementadas no último ano, como o plantio recorde de 152.810 árvores na capital. A iniciativa contou, inclusive, com o apoio do Instituto Ressoar, que promoveu em outubro o plantio de 150 mudas no Parque Córrego do Bispo, na zona norte da cidade.

Também apresentou o Inventário da Arborização Urbana, iniciado no ano passado com o uso de tecnologia pioneira no país, além da inauguração de novos parques, da requalificação de áreas verdes já existentes e de projetos voltados à descarbonização.

“Foi uma grande satisfação conhecer a estrutura da RECORD, um grupo de comunicação consolidado e presente diariamente na vida de milhares de famílias paulistanas. A gestão do prefeito Ricardo Nunes tem firmado importantes parcerias com empresas como esta, comprometidas com o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social e o bem-estar da população. Essa união entre o poder público e a iniciativa privada fortalece a cidade, amplia oportunidades e constrói um futuro mais justo, inovador e sustentável para todos”, celebra o secretário municipal Rodrigo Ashiuchi.