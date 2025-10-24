RECORD participa do Papo de Mercado, da TV Pajuçara, e apresenta insights sobre TV 3.0 André Dias, superintendente de Rede, e Thiago Trabulsi, executivo de Negócios, integram o evento nesta sexta-feira (24)

Na manhã desta sexta-feira (24), a RECORD participa do Papo de Mercado, evento promovido pela TV Pajuçara que reúne profissionais do mercado publicitário, parceiros e executivos para um café da manhã especial no Hotel Jatiúca, em Maceió.

Representando a área institucional, está o superintendente de Rede, André Dias. Pela área comercial, está presente o executivo de Negócios, Thiago Trabulsi.

O encontro tem como objetivo apresentar aos presentes dados, tendências e oportunidades em mídia, reforçando a comunicação como uma plataforma estratégica e em constante evolução.

Durante um dos painéis, André Dias compartilhou perspectivas sobre a TV 3.0, nova fase da televisão aberta que integra tecnologia de ponta, interatividade e personalização de conteúdo.

“A TV muda. Nós vamos entrar, agora, no futuro dela, que é a DTV+. A TV 3.0 representa uma revolução na experiência do telespectador e uma oportunidade única para o mercado publicitário”, celebra Dias.