RECORD participa da 1ª edição do MídiaTalks, encontro que debate o futuro da mídia André Dias, superintendente de Rede da emissora, integrou o painel ‘TV 3.0: o novo ecossistema da televisão brasileira’

RECORD integrou o painel de abertura do evento

Nesta terça-feira (28), a RECORD marcou presença na primeira edição do MídiaTalks, evento realizado em Natal (RN) que reuniu profissionais e executivos da mídia para debater o futuro da comunicação — da TV 3.0 à inteligência artificial.

O superintendente de Rede da emissora, André Dias, participou do painel de abertura “TV 3.0: o novo ecossistema da televisão brasileira”, ao lado de executivos do SBT, Globo e Grupo Bandeirantes.

André Dias e Patrícia Rêgo, diretora de Afiliadas da Globo

Durante o encontro, Dias ressaltou o papel estratégico e os potenciais da TV aberta na era da convergência digital.

“O conteúdo transmídia precisa ser entregue por meio de múltiplas plataformas, como a TV Tropical faz com os seus canais no Youtube, redes sociais e as quase 8 horas de programação local. Tudo isso para que a população se informe e o mercado publicitário entenda que a maneira mais segura, eficaz e garantida de fazer o seu anúncio é por meio do sinal da TV, que oferece abrangência, capilaridade e cobertura em todos os munícipios do Rio Grande do Norte”, afirmou o superintendente de Rede.

A programação também debate temas como as tendências criativas do Festival de Cannes Lions, o uso da inteligência artificial na publicidade e os novos caminhos do rádio em um ambiente multiplataforma.

Idealizado pelo MIDIACOM-RN (Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Portais e Revistas do Rio Grande do Norte) e pelo SINAPRO-RN (Sindicato das Agências de Propaganda do RN), o encontro gera reflexões acerca do futuro da mídia, da tecnologia e da criatividade.