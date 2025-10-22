CEO da RECORD promove encontro com afiliadas de Minas Gerais Marcus Vinicius, André Dias, superintendente de Rede, e os diretores Dado Lancellotti e Alessandro Malerba se reuniram com as emissoras nesta quarta-feira (22)

CEO da RECORD reuniu emissoras mineiras em um encontro estratégico

Nesta quarta-feira (22), o CEO da RECORD, Marcus Vinicius, viajou a Belo Horizonte para reunir as emissoras responsáveis pela cobertura dos 853 municípios mineiros em um encontro estratégico.

A reunião, realizada no Hotel Fasano, teve como objetivo reforçar o alinhamento — com foco no RecordPlus, na expansão de novos negócios e na geração de receitas — e fortalecer ainda mais a cobertura regional em Minas Gerais, ampliando a integração entre as afiliadas e consolidando a presença da RECORD em todo o estado.

‌



De São Paulo, estiveram presentes o superintendente de Rede, André Dias; o diretor executivo Multiplataforma, Dado Lancellotti; e o diretor de Operações Digitais, ⁠Alessandro Malerba.

Reunião aconteceu nesta quarta-feira (22)

Pela Rede Mais, de Varginha, participaram Antônio Tardeli, diretor executivo; Bruno Carneiro, sócio; Rodrigo Simões, diretor comercial; Luiz Fernando, diretor de jornalismo; e Maira, diretora digital. Da TV Paranaíba, de Uberlândia, estiveram Rogério Silva, superintendente, e Wladmir Virote, gerente de Negócios Multiplataforma.

‌



Já pela TV Leste, de Governador Valadares, participou Rodrigo Gualberto, sócio e diretor executivo. Por fim, representando a RECORD Minas, marcaram presença Paulo Batista, diretor executivo; Wagner Espanha, diretor comercial; e Cibele Vilela, gerente de Marketing e Inteligência Comercial.

“É um prazer para a RECORD reunir nossas emissoras mineiras. Momentos como esse são uma oportunidade valiosa de integração e de reafirmar o nosso compromisso com o público mineiro”, afirmou o CEO da emissora.

Para André Dias, “esse encontro reflete o compromisso da RECORD com a regionalização e a valorização das afiliadas. Minas é um exemplo de cobertura ampla e conectada, e esse alinhamento é fundamental para manter essa excelência.”