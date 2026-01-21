Festival do Rádio e TV, gratuito e aberto ao público, celebra a comunicação em SP Evento reúne emissoras, atrações culturais, exposição histórica e serviços ao público no Parque Villa-Lobos, nos dias 24 e 25 de janeiro

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

São Paulo recebe, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2026 (sábado e domingo), o Festival do Rádio e TV, evento que celebra a comunicação paulista, promovido pela AESP (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo).

O Festival acontece no Parque Villa-Lobos, das 10h às 18h, reunindo todas as emissoras de rádio e televisão da capital paulista em uma programação gratuita e aberta ao público.

‌



Idealizado inicialmente para marcar os 90 anos da AESP, o festival amplia seu propósito e coloca sob os holofotes os verdadeiros protagonistas dessa história: as emissoras de rádio e TV, seus fundadores, profissionais e o papel essencial que esses veículos desempenham na formação cultural e social da sociedade paulista e brasileira.

“O festival destaca a relevância do rádio e da TV para a sociedade e reconhece o trabalho de todos que constroem a comunicação brasileira. É uma homenagem à nossa trajetória e um convite para que o público participe desta celebração”, afirma André Dias, membro do Conselho da AESP e superintendente de Rede da RECORD.

‌



A programação contará com um palco principal, que receberá diversas atrações ao longo dos dois dias, além de praça de alimentação e um espaço kids, pensado para o lazer das famílias.

Direto do estúdio do Balanço Geral para o Parque Villa-Lobos, apresentadores da RECORD, como Thiago Gardinali, participam da programação do festival.

‌



Outro destaque será a exposição histórica, que irá apresentar ao público a trajetória do rádio e da televisão paulista, desde seus primórdios até os dias atuais, valorizando momentos, personagens e transformações tecnológicas que marcaram época.

Mais voltado à área de serviço, o festival terá a presença do POUPATEMPO, que disponibilizará atendimentos e serviços essenciais à população, reforçando o compromisso social do evento e das emissoras com o cidadão.

‌



O evento também contará com a presença da ABADS, que promoverá ações de conscientização sobre a Deficiência Intelectual e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição atende mais de mil famílias e atua na promoção da autonomia, da inclusão social, escolar e no mercado de trabalho, além de oferecer orientações sobre direitos e benefícios.

Serviço

Evento: Festival do Rádio e TV

Data: 24 e 25 de janeiro de 2026

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos – CP02 Platô Portinari – São Paulo (SP)

Entrada: Gratuita