RECORD participa do evento ‘Vozes Que Conectam’, em Salvador O superintendente de Rede, André Dias, mediou o painel ‘A TV 3.0 e a comunicação hoje e amanhã’

Evento reuniu jornalistas, autoridades e especialistas para discutir desafios da comunicação Crédito: Erickson Araújo

A RECORD marcou presença, nesta quinta-feira (4), no evento “Vozes Que Conectam”, em Salvador. O Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia reuniu jornalistas, publicitários, executivos do mercado, pesquisadores e gestores públicos para discutir o futuro da comunicação.

André Dias, superintendente de Rede da RECORD e vice-presidente de Televisão da Abratel, mediou o painel “A TV 3.0 e a comunicação hoje e amanhã”, que discutiu como o setor de radiodifusão tem atravessado a atual transformação tecnológica sem abrir mão da essência que o mantém relevante para milhões de brasileiros, além dos desafios trazidos pela DTV+.

André Dias mediou o painel “A TV 3.0 e a comunicação hoje e amanhã” Crédito: Erickson Araújo

O debate foi integrado por Flávio Lara Resende (Grupo Bandeirantes), Mário Kertész (radialista e ex-prefeito de Salvador), Fernando Barros (Conselho da Propeg) e Robson Galano (engenheiro especializado em microeletrônica e tecnologia digital).

O segundo painel, “O que a integridade da informação tem a ver com nossa vida”, analisou a importância da confiabilidade nas mensagens que circulam nas redes e nos meios tradicionais.

Participaram Wendel Palhares (Secretaria de Comunicação de Alagoas), Renata Vidal (Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador), Marcus Vinícius Di Fiori (ex-secretário de Comunicação do Governo da Bahia) e Renato Salles (F5B Inteligência). A mediação ficou com Marcos Machado, vice-presidente da Rede Bahia.