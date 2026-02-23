Tecnologia, regulação e TV 3.0: RECORD participa de debates da SET Sudeste Executivos e especialistas da emissora integram os principais painéis do encontro, que acontece na próxima quarta-feira (25)

Divulgação RECORD Emissoras SET Sudeste acontece no dia 25 de fevereiro, em Belo Horizonte

A SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) promove, nesta quarta-feira (25), em Belo Horizonte, a edição Sudeste do seu tradicional encontro regional, reunindo executivos, engenheiros e lideranças do mercado para discutir os rumos da radiodifusão e do audiovisual no país.

O evento contará com participação expressiva da RECORD, que integrará os principais debates ao longo da programação.

Programação da SET Sudeste

A abertura oficial está marcada para as 9h e contará com a presença de Paulo Henrique Castro, presidente da SET e CEO & Fundador da Mediatech Lab; Geraldo Cardoso de Melo, representante regional Sudeste; e Josimar Anselmo Silva, diretor técnico da RECORD Minas, representando a emissora anfitriã no estado.

Às 10h45, o debate “Conectividade por Satélite e Novos Modelos de Negócios” abordará a distribuição satelital na radiodifusão. Entre os participantes está José Eduardo B. Pereira, diretor de Engenharia e Telecomunicações da RECORD Rio.

No período da tarde, às 14h, o “Panorama Executivo: Atualidade e Caminhos Futuros do Mercado Audiovisual” colocará frente a frente dirigentes das principais emissoras para debater desafios, oportunidades de crescimento e decisões estratégicas que moldam o futuro da radiodifusão.

O painel será coordenado por Patrícia Gomes, diretora de Jornalismo da RECORD Minas, e terá a participação de André Dias, superintendente de Rede da RECORD, entre outros executivos do setor.

Às 15h, o foco será a “TV 3.0: O Motor da Nova Era da Radiodifusão”, com análise das oportunidades tecnológicas e de negócios do novo padrão, além dos impactos na experiência do telespectador. Tomaso D’Angelo Wantuil Papi, gerente de Engenharia e Tecnologia da RECORD Brasília, integra o painel ao lado de especialistas do mercado.

Com presença ativa em diferentes frentes da programação, a RECORD reforça seu papel no desenvolvimento tecnológico e estratégico do setor.