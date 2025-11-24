RECORD participa de solenidade em homenagem aos 65 anos da RECORD Bahia Presidente e superintendente de rede da emissora estiveram presentes na Assembleia Legislativa da Bahia nesta segunda-feira (24)

Divulgação RECORD Emissoras

Nesta segunda-feira (24), a RECORD Bahia foi homenageada em solenidade especial na ALBA (Assembleia Legislativa da Bahia) em celebração aos seus 65 anos, consolidando uma trajetória de pioneirismo na comunicação baiana.

A cerimônia, proposta pelo deputado Jurailton Santos (Republicanos), aconteceu no plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

“É com imensa alegria e profundo orgulho que estamos aqui hoje para celebrar uma trajetória de 65 nos de história, superação e compromisso com a comunicação. Desde o seu nascimento, a história da TV Itapoan se confunde com a da RECORD no Brasil. São décadas de trabalho, dedicação, inovação, construindo uma das redes de televisão mais importantes do estado e do país”, celebrou Carlos Alves, diretor geral da RECORD Bahia.

O presidente da RECORD, Luiz Claudio Costa, aproveitou o momento para afirmar que “a RECORD acredita no Brasil e nos brasileiros. Aqui na Bahia, acredita nos baianos. Nosso país não é o do futuro, é o do presente. Somos um povo lutador, guerreiro. A RECORD investe pesado para que esse povo tenha voz nas mais de 11 horas de jornalismo diários que apresentamos ao país inteiro através de 108 emissoras. São 8 horas de programação local aqui na RECORD Bahia. Isso é inédito. Nenhuma outra rede de televisão no Brasil tem tanto espaço para a programação regional.”

Para André Dias, superintendente de Rede da RECORD, “quando celebramos os 65 anos da RECORD Bahia, celebramos também tudo o que essa emissora representa para o povo baiano. Ela cresceu acompanhando as transformações do estado e da sua gente. É um orgulho imenso estar aqui testemunhando esse marco. E seguimos em frente, com a certeza de que os próximos anos serão ainda mais transformadores.”

Divulgação RECORD Emissoras

Comenda 2 de Julho para Jéssica Smetak

Além da homenagem à emissora, a ALBA também outorgou a Comenda 2 de Julho, a maior honraria do parlamento estadual, à jornalista Jéssica Smetak.

Com 13 anos de carreira, Jéssica se destaca “pela credibilidade, linguagem humanizada e proximidade com o público”, segundo Jurailton Santos. Desde abril de 2018, ela integra a RECORD Bahia, onde apresenta o Bahia no Ar, além de atuar na Rádio Sociedade da Bahia.

65 anos com os baianos

A RECORD Bahia, inicialmente TV Itapoan, está ao lado do público baiano desde 1960, das primeiras transmissões analógicas até a era digital.

A emissora se consolidou como um marco no jornalismo e no entretenimento regional, mantendo o compromisso de informar e de entreter com credibilidade e com inovação.