Abratel promove tour voltado ao setor de rádio na NAB SHOW 2025 Comitiva visitou o estande da Telos Alliance para fazer uma imersão no que há de mais moderno para o setor Diversos|Do R7 09/04/2025 - 15h10 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h11 )

Divulgação RECORD Emissoras Comitiva da Abratel visitou o estande da Telos Alliance

A programação da comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) na NAB SHOW 2025, em Las Vegas, contou com um tour técnico especial nesta terça-feira (8), com foco nas inovações para o setor de rádio.

A visita guiada com tradução simultânea levou representantes de emissoras, engenheiros e especialistas para conhecer de perto as soluções da Telos Alliance.

“A comitiva da Abratel teve a oportunidade de visitar o estande da Telos, com tecnologia de última geração para rádios. Foram demonstradas várias tecnologias de software em nuvem e operação remota, explorando o que há de mais moderno para operação de uma emissora de rádio”, explica Tomaso Papi, supervisor de Engenharia e Tecnologia na RECORD Brasília, que organizou o encontro.

A imersão no ecossistema da empresa buscou atender às demandas técnicas e estratégicas das rádios brasileiras, que enfrentam o desafio da modernização diante de um mercado cada vez mais digital.

Divulgação RECORD Emissoras Grupo conheceu o que há de mais moderno para as emissoras de rádio

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada)

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras