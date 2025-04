‘Rádio e TV são patrimônios dos brasileiros’, destaca Ratinho Júnior em evento de radiodifusão Discurso aconteceu no Aerp Day, evento que reuniu lideranças do setor durante a NAB SHOW 2025, em Las Vegas Diversos|Do R7 09/04/2025 - 14h30 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h57 ) twitter

Divulgação Aerp Ratinho Massa Júnior, governador do Paraná, enalteceu a radiodifusão brasileira no evento

Durante a NAB SHOW 2025, um dos maiores eventos globais de mídia, entretenimento e tecnologia, a comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) marcou presença no Aerp Day, realizado em 8 de abril em Las Vegas.

O encontro, promovido pela Aerp (Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná), reuniu líderes do setor para discutir o futuro da comunicação no Brasil e contou com apresentações de profissionais renomados, como o governador do Paraná, Ratinho Massa Júnior, e painéis com autoridades do Ministério das Comunicações e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

“O rádio e a TV são patrimônios dos brasileiros, porque poucos lugares no mundo têm um sistema tão organizado e de graça para a população. A transformação que vem por aí, que já está acontecendo tanto nas rádios digitais quanto na televisão 3.0, vai ser uma grande oportunidade para movimentar uma cadeia produtiva que gera muito emprego no nosso país”, explica o governador do Paraná.

Segundo André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, o evento reforçou essa relevância do setor.

“Para nós, da Abratel, em nome do nosso presidente Márcio Novaes, é um prazer poder apoiar as entidades regionais, como a AERP, e lutar pela sobrevivência da radiodifusão, pois ela é extremamente importante para nossa democracia e para movimentar a economia do nosso país”, afirma Dias.

Divulgação Aerp André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, discursou no encontro

Foram abordados temas como oportunidades comerciais no meio rádio, exploração da TV 3.0 e monetização digital para emissoras. A programação incluiu momentos dedicados ao networking, proporcionando interação entre lideranças, equipes técnicas e representantes de associações de radiodifusão de todo o país.

“O setor, a Anatel e o governo estão unidos para que a TV 3.0 seja uma realidade para a população brasileira a partir do ano que vem”, celebra Vinicius Oliveira Caram, conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A participação de representantes diversos do mercado de rádio e TV no Aerp Day reflete o compromisso do país em acompanhar as inovações tecnológicas.

“A televisão, no Brasil, é indispensável. Nada mais normal do que estarmos todos na NAB discutindo o futuro e a regulação da televisão para os próximos anos”, conta Rodrigo Martinez, empresário do setor e presidente da Aerp.

Divulgação Aerp Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, marcou presença no Aerp Day





Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada)

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

