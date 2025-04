Comitiva da Abratel visita sede e estação transmissora da Univision Las Vegas Agenda técnica faz parte da programação exclusiva do grupo durante a NAB SHOW Diversos|Do R7 10/04/2025 - 16h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h09 ) twitter

Nesta quarta-feira (9), a comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) saiu da NAB SHOW direto para uma visita técnica à sede da Univision Las Vegas, que está apta a operar com a TV 3.0, e à sua estação transmissora, em Arden Peak, Nevada.

A atividade integrou a agenda exclusiva da entidade durante a feira e teve como foco a troca de experiências sobre os avanços na radiodifusão.

“Nós saímos dos estandes do pavilhão da NAB e fomos para o campo. O objetivo é levar isso para o Brasil e, assim, elevar ainda mais o nosso nível de qualidade de transmissão”, conta André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel.

Durante a visita, a comitiva pôde conhecer detalhes técnicos sobre o funcionamento da estação, como o uso do transmissor de 54 kilowatts, preparado tanto para a ATSC 1.0 quanto para a ATSC 3.0.

“O tour nos proporcionou uma experiência única. Tivemos a oportunidade de conhecer a operação de uma emissora de televisão americana e a estrutura técnica, tanto no estúdio quanto no site de transmissão”, conta Tomaso Papi, supervisor de Engenharia e Tecnologia na RECORD Brasília.

A Univision Las Vegas é referência nos EUA por uma cobertura regional voltada ao público latino e pela adoção de tecnologias de ponta em sua operação.

O encontro teve o apoio de André Beleze, Rodrigo Lenci, Ervikton da Silva e Robert Houghtaling, da Foccus Digital, e David Hopson e Antonio Satta, da GatesAir.

Divulgação RECORD Emissoras Grupo conheceu as instalações e a infraestrutura da emissora

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada)

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras