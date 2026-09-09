Prefeito de Ribeirão Preto recebe executivos da RECORD Reunião aconteceu nesta quarta-feira (9) e discutiu parceria entre a emissora e prefeitura

Divulgação RECORD Interior SP

O prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, recebeu nesta quarta-feira (9) uma comitiva da RECORD para um bate-papo estratégico. Participaram do encontro o superintendente da emissora, André Dias, o diretor executivo da RECORD Interior SP, Adriano Freitas, e o gerente comercial da sucursal, Rogério Dib.

A conversa girou em torno da aproximação entre a emissora e a administração local, reforçando uma parceria já existente e abrindo espaço para novos projetos voltados à região de Ribeirão Preto, um dos principais polos econômicos do interior paulista.

‌



Divulgação RECORD Interior SP

O encontro reforça o movimento de aproximação institucional da RECORD com lideranças municipais.

“A RECORD tem o compromisso de estar ao lado da população, e isso envolve manter esse diálogo aberto com as prefeituras”, afirma Dias.