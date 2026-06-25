RECORD passa a integrar vice-presidência de Televisão da AESP Emissora será representada por André Dias, superintendente de Rede

André Dias, superintendente de Rede da RECORD, será vice-presidente de Televisão da AESP Arquivo pessoal

Em mais um passo para fortalecer a radiodifusão brasileira, a RECORD passa a compor a vice-presidência de Televisão da AESP (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo). A definição aconteceu na Assembleia Geral da entidade, realizada nesta semana, que elegeu por aclamação a chapa “AESP Rumo ao Futuro”.

Com a nova composição, a vice-presidência de Televisão reúne três das principais redes do país — SBT, Globo e RECORD —, representadas, respectivamente, por Daniel Torres Abravanel, André Luís da Costa Dias e André Luiz Duarte Dias.

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André Luiz já exerce função semelhante na Abratel (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), em Brasília. A chegada ao cargo na AESP será uma forma de estreitar a parceria entre as entidades e de reforçar a radiodifusão em duas praças estratégicas para o setor: São Paulo e o Distrito Federal.

Reeleito presidente da Associação, Luiz Arthur Chedid enfatiza a importância da nova composição diretiva, que passa a contar com vice-presidências dedicadas a áreas estratégicas.

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“A criação das vice-presidências de Televisão, Rádio e Institucional representa um importante avanço na estrutura da AESP. Com essa nova configuração, ampliamos a participação de diferentes segmentos e fortalecemos nossa capacidade de diálogo e representação”, explica Chedid.

Para André Dias, superintendente de Rede da RECORD, a transição de conselheiro para vice-presidente de Televisão será uma oportunidade de integração.

“É uma honra representar a RECORD e contribuir para o fortalecimento do nosso setor. Estar presente tanto na AESP quanto na Abratel permitirá contribuir para uma agenda comum em defesa da radiodifusão e, claro, da televisão, presente diariamente na vida dos brasileiros”, afirma.