RECORD participa da Superminas 2026, maior encontro empresarial de Minas Gerais Emissora marca presença no Expominas, em Belo Horizonte, com executivos da RECORD e da RECORD Minas

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Leandro Oliveira, assessor de diretoria executiva da RECORD Minas; Paulo Batista, diretor executivo da RECORD Minas; André Dias, superintendente de Rede da RECORD; e Wagner Espanha, diretor Comercial e de Marketing da RECORD Minas

A RECORD participa, a partir desta terça-feira (27), da 38ª edição da Superminas Food Show, no Expominas, em Belo Horizonte. O evento é considerado o maior encontro empresarial de Minas Gerais e o segundo maior evento supermercadista do país.

Organizada pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), com apoio do Sebrae Minas, a feira reúne representantes do varejo, da indústria e de empresas fornecedoras de produtos, serviços e tecnologias para o setor de abastecimento alimentar.

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Estão presentes no evento o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, e a diretoria da RECORD Minas, formada por Paulo Batista, diretor executivo; Leandro Oliveira, assessor de diretoria executiva; e Wagner Espanha, diretor Comercial e de Marketing.

“A Superminas é uma vitrine importante para o mercado mineiro, e a RECORD faz questão de estar presente, fortalecendo o relacionamento com o varejo e com os anunciantes da região”, afirma Dias