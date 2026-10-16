Executivos da RECORD e do Grupo ND são recebidos pelo prefeito de Blumenau André Dias, Marcello Petrelli e Cristian Vieceli estiveram na prefeitura nesta sexta-feira (16)

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, André Dias, superintendente de Rede da RECORD; Delegado Egídio Ferrari, prefeito de Blumenau; e Marcello Petrelli, presidente do Grupo ND

O prefeito de Blumenau (SC), Delegado Egídio Ferrari, recebeu nesta sexta-feira (16) o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, o presidente do Grupo ND, Marcello Petrelli, e o diretor da NDTV RECORD em Itajaí e Blumenau, Cristian Vieceli. O objetivo do encontro foi fortalecer a parceria entre a emissora e a administração municipal.

Durante a reunião, foram tratados assuntos de interesse mútuo, como a importância de Blumenau e a atuação da NDTV na cidade.

“Foi uma reunião muito produtiva, que reforça a parceria entre a RECORD, o Grupo ND e o município de Blumenau. Agradecemos ao prefeito Egídio Ferrari pela receptividade”, afirmou Dias.