RECORD e NDTV participam de reunião com a prefeita de Balneário Camboriú André Dias, superintendente de Rede, e Cristian Vieceli, diretor da NDTV RECORD, foram recebidos pela prefeita Juliana Pavan nesta sexta-feira (16)

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, André Dias, superintendente de Rede da RECORD; Juliana Pavan, prefeita de Balneário Camboriú; e Cristian Vieceli, diretor da NDTV RECORD em Itajaí e Blumenau

A prefeita de Balneário Camboriú (SC), Juliana Pavan, recebeu nesta sexta-feira (16) o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, e o diretor da NDTV RECORD em Itajaí e Blumenau, Cristian Vieceli. A visita teve como objetivo estreitar o relacionamento entre a emissora e o município.

A reunião dá continuidade à aproximação entre a emissora e a gestão municipal. No mês passado, a prefeita visitou a sede da RECORD, em São Paulo.

“A Juliana conheceu a RECORD e agora fizemos questão de vir até Balneário Camboriú. É importante manter esse diálogo próximo e fortalecer cada vez mais a nossa relação com a cidade”, celebrou Dias.