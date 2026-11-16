RECORD marca presença no AESP Líderes e discute TV 3.0 em Aparecida Superintendente de Rede da emissora, André Dias, dividiu painel com executivos de Globo e SBT

AESP Líderes reuniu o mercado de radiodifusão em Aparecida

A RECORD marcou presença no AESP Líderes, encontro promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP) entre os dias 12 e 14 de novembro. O evento reuniu radiodifusores, empresários, comunicadores e profissionais do setor no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida.

Representando a emissora, o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, participou, na sexta-feira (13), de um dos painéis da programação, dedicado à TV 3.0, a nova geração da televisão aberta brasileira.

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Dividiram a mesa Daniel Abravanel, diretor de Redes e Emissoras do SBT, e André Dias, diretor de Relações Institucionais e Projetos Especiais da Globo. A mediação ficou a cargo de Rafael Pizani, diretor do Sistema Clube de Comunicação, afiliado da Band em Ribeirão Preto.

À esquerda, André Dias, da Globo. À direita, André Dias, da RECORD

A presença de executivos de três das principais redes do país em um mesmo palco reforça a importância do tema para o setor. A transição para a TV 3.0 exige alinhamento entre todos os agentes do mercado, de emissoras de grande alcance a afiliadas regionais.

“A TV 3.0 é fundamental para a evolução da televisão aberta. Para que essa transição seja bem-sucedida, é importante que as emissoras caminhem juntas! Eventos como o AESP Líderes ajudam a construir esse alinhamento”, celebra Dias.