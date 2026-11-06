TV Fronteira, de Presidente Prudente, passa a integrar a RECORD Com a nova afiliada, rede alcança 109 emissoras e reforça presença no interior de São Paulo

RECORD e TV Fronteira oficializam parceria em São Paulo Edu Moraes/RECORD

A RECORD oficializou nesta sexta-feira (06) a entrada da TV Fronteira, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, em sua rede de afiliadas. Com a assinatura do contrato, realizada na sede da emissora, na Barra Funda, em São Paulo, a rede passa a contar com 109 emissoras em todo o país, ampliando sua presença no interior paulista e reforçando sua estratégia de valorização dos conteúdos regionais.

A chegada da TV Fronteira representa um importante avanço na cobertura da rede na região do oeste do Estado, aproximando ainda mais a programação da realidade, da cultura e dos interesses da população local.

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Para o CEO da RECORD, Marcus Vinicius Vieira, a nova parceria fortalece a missão da emissora de retratar a pluralidade do Brasil e dar visibilidade às diferentes identidades regionais. “Temos que falar a linguagem do povo local. Isso é muito importante para nós. Ao trazer a TV Fronteira para a família RECORD, ampliamos a oportunidade de mostrar ao Brasil a força, a cultura e as características dessa importante região paulista. É uma maneira de levar aos brasileiros a riqueza e a diversidade desse país extraordinário”, afirmou.

Paulo Lima, diretor executivo da TV Fronteira, diz que a emissora está preparada para o novo momento na RECORD Edu Moraes/RECORD

À frente da TV Fronteira, o empresário e diretor-executivo Paulo Lima destacou a sintonia entre os valores da emissora e o projeto nacional da RECORD. “Todo o trabalho construído ao longo de mais de 30 anos de intensa atuação no jornalismo regional será colocado a serviço da RECORD. As pessoas querem se ver na televisão, querem se reconhecer nas histórias que são contadas. Nossa missão é estreitar esse diálogo com as famílias do oeste paulista e, ao mesmo tempo, conectar a região ao restante do Brasil”, ressaltou.

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Lima também enfatizou o potencial econômico, educacional e empresarial da região, que passará a contar com uma vitrine nacional ainda mais ampla. “O agronegócio é um dos grandes motores do desenvolvimento regional, impulsionado pelo trabalho dos produtores rurais em diversos segmentos. Temos uma das maiores universidades do país, além de empresas com relevância nacional. Agora, teremos a oportunidade de apresentar essa força para todo o Brasil”, destacou.

Mais proximidade com a comunidade local

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Até então, a programação regional recebida pelo oeste paulista era gerada a partir de São José do Rio Preto. Com a entrada da TV Fronteira, a população da região passará a contar com uma cobertura ainda mais próxima de sua realidade, com conteúdo produzido localmente e maior espaço para temas de interesse da comunidade.

Para Luiz Claudio, presidente da RECORD, a parceria garante mais presença local no oeste paulista Edu Moraes/RECORD

Segundo o presidente da RECORD, Luiz Claudio Costa, a nova afiliada fortalece a capacidade de segmentação e presença da emissora em uma região estratégica do Estado. “A RECORD já possui uma cobertura muito sólida em São Paulo, mas esta nova afiliação nos permite avançar ainda mais na regionalização do conteúdo. Teremos uma presença mais próxima da população do oeste paulista, com uma programação alinhada aos interesses e às características da região”, afirmou.

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A TV Fronteira também passará a contar com toda a faixa de programação local disponibilizada pela RECORD às suas afiliadas, ampliando o espaço para jornalismo, prestação de serviços e conteúdos voltados ao público regional. “A RECORD segue em constante crescimento, buscando novas parcerias e fortalecendo seus relacionamentos em todo o país. Este é um momento muito especial para nós e demonstra a força e a capacidade de expansão da televisão aberta brasileira”, completou Luiz Claudio.

Com a parceria, a RECORD chega a 109 emissoras espalhadas pelo país Edu Moraes/RECORD

Jornalismo regional fortalecido

O ingresso na RECORD representa uma oportunidade de ampliar ainda mais o alcance do jornalismo regional, reconhecido por sua proximidade com a população. “O jornalismo exerce um papel fundamental na representação da sociedade. Muitas vezes, é por meio da emissora que a população encontra espaço para apresentar demandas, denunciar problemas e buscar soluções. Nosso compromisso sempre foi dar voz à comunidade”, afirmou Paulo Lima.

Segundo Lima, a integração à RECORD permitirá que essa missão alcance novos patamares. “Com essa parceria, teremos a oportunidade de levar a voz da população ainda mais longe, fortalecendo o papel do jornalismo regional e ampliando sua relevância em todo o país”, concluiu.