Prefeita de Balneário Camboriú visita a RECORD, em São Paulo Juliana Pavan Von Borstel e Dagmara Francielle Spautz, secretária de Comunicação, estiveram na sede da emissora nesta quarta-feira (16)

Da esquerda para a direita, Cristian Vieceli, diretor da NDTV em Itajaí e Blumenau; Cláudio Barres, diretor Comercial de Rede; Marcus Vieira, CEO da RECORD; Juliana Pavan Von Borstel, prefeita de Balneário Camboriú; e André Dias, superintendente de Rede

A RECORD recebeu, nesta quarta-feira (16), a visita da prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan Von Borstel, acompanhada da secretária de Comunicação, Dagmara Francielle Spautz.

A dupla foi recepcionada pelo CEO da RECORD, Marcus Vieira, ao lado de André Dias, superintendente de Rede, Cláudio Barres, diretor Comercial de Rede, e Juliana Alonso, gerente Nacional de Rede.

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Também participaram da agenda três executivos da NDTV, afiliada da RECORD em Santa Catarina: o diretor de Programação, Marcelo Campanholo, o diretor da NDTV em Itajaí e Blumenau, Cristian Vieceli, e a gerente de Mercado Nacional, Caroline Fernandes.

Programação na emissora

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A visita começou com um encontro entre a comitiva e Marcus Vieira, CEO da RECORD, para discutir o papel de Balneário Camboriú no país.

“Sabemos que Balneário Camboriú tem uma importância enorme para a imagem do Brasil, não só a nível nacional, mas também internacional. Temos visto o crescimento. Estava conversando com a prefeita sobre a importância de a comunicação apoiar todo o projeto, por que junto com o progresso vem o quê? Os desafios. Nós aqui da RECORD queremos colaborar com isso”, afirma Vieira.

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Prefeita foi recebida pelo CEO da RECORD, Marcus Vieira @EDUMORAES @edumoraes

Para a prefeita, a passagem pela emissora reforça justamente o momento de expansão vivido pelo município, que se apresenta sob o novo slogan “A cidade que acontece”.

“É uma honra muito grande estar aqui na RECORD, em São Paulo, e poder falar um pouco mais de Balneário Camboriú, uma cidade que não para e que já é referência no turismo. Mas Balneário Camboriú vai muito além disso. É uma cidade que tem uma extensão territorial pequena, mas também é muito grande em oportunidade”, diz Juliana.

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A secretária de Comunicação, Dagmara Francielle Spautz, destaca a necessidade de mostrar todas essas perspectivas.

“Balneário Camboriú é uma cidade cada vez mais conhecida nacionalmente. Precisamos nos comunicar com toda a população brasileira, queremos receber mais turistas e trazer os bons exemplos do restante do Brasil para dentro da cidade. Então, esse tipo de visita institucional para nós é essencial”, celebra.

As apresentadoras Salcy Lima e Fabiana Oliveira recepcionaram a comitiva catarinense @EDUMORAES @edumoraes

A comitiva também esteve com Salcy Lima e Fabiana Oliveira, apresentadoras da RECORD. Na sequência, percorreu as instalações da emissora, passando pelos estúdios do “Jornal da Record”, do “Balanço Geral” e do “Hoje em Dia”, além da RECORD News.

No percurso, a delegação também encontrou os apresentadores Eleandro Passaia, Celso Zucatelli e Renata Alves.

Comitiva fez uma parada no estúdio do "Hoje em Dia", onde encontrou os apresentadores Celso Zucatelli e Renata Alves @EDUMORAES @edumoraes

“Essas visitas reforçam a nossa ideia de fazer um jornalismo nacional, mas também com uma veia local muito grande, falando dos problemas, das oportunidades e das soluções de cada cidade”, explica Cláudio Barres, diretor Comercial de Rede.

Além da estender parcerias, o momento também mostra a força da RECORD. “Nós somos um braço gigantesco das nossas afiliadas, com uma capacidade de entrega diversificada, transmídia e multiplataformas também, para fomentar a economia e trazer o que de bom acontece no nosso Brasil”, celebra André Dias, superintendente de Rede.