Grupo ND promove plantio e doação de 630 mudas nativas durante a Semana do Meio Ambiente Ação realizada em todas as regiões de atuação da empresa em Santa Catarina reforça o compromisso com a preservação ambiental por meio do Projeto Carbono Neutro

Divulgação NDTV

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o Grupo ND mobilizou comunidades escolares, reunindo alunos, professores e colaboradores da empresa em uma grande ação de plantio e distribuição de mudas nativas em diferentes regiões de Santa Catarina.

Ao longo da semana, foram destinadas 630 mudas nativas em ações realizadas nas cinco praças de atuação do Grupo ND no estado.

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Em Criciúma, foram plantadas 100 mudas no Colégio SATC. Em Itajaí, outras 100 mudas foram plantadas na Escola de Campo Unificado. Blumenau recebeu duas ações, com o plantio de 100 mudas na APAE do município e outras 100 na Escola Barão do Rio Branco.

Em Florianópolis, foram distribuídas 200 mudas em atividade realizada no Núcleo de Educação Infantil Municipal Dra Zilda Arns Neumann. Já em Chapecó, 30 mudas foram destinadas à Unoesc Chapecó.

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Além de contribuir para a recuperação e preservação de áreas verdes, a iniciativa proporcionou momentos de educação ambiental e conscientização sobre a importância da sustentabilidade.

Ao final das atividades, os estudantes receberam certificados de participação, valorizando o engajamento das novas gerações na construção de um futuro mais sustentável.

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A iniciativa integra o Projeto Carbono Neutro, programa socioambiental da empresa que, desde 2011, contribui para a compensação das emissões de carbono geradas por suas atividades e para a promoção da consciência ambiental nas comunidades onde atua.

“Como grupo de comunicação, entendemos que nosso papel vai além de informar. Temos a responsabilidade de promover iniciativas que gerem impacto positivo para a sociedade. Por meio do Projeto Carbono Neutro, conseguimos mobilizar iniciativas que contribuem para a preservação ambiental e deixam um legado positivo para as futuras gerações. Mais do que plantar mudas, estamos incentivando a conscientização e fortalecendo a conexão das pessoas com a natureza,”, afirma a gerente de Marketing do Grupo ND, Janine Farezin.

As atividades da Semana do Meio Ambiente foram realizadas em parceria com o ICMBio e com a Escola do Meio Ambiente. Elas reforçam o propósito e demonstram o compromisso permanente do Grupo ND com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável construído por meio do engajamento coletivo e de ações que contribuem para a conservação ambiental e a qualidade de vida dos catarinenses.