Atelier Solidário beneficia mais de mil pessoas e reforça impacto social da Campanha do Agasalho Realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho, no Largo da Alfândega, em Florianópolis, o espaço recebeu 1.015 pessoas e beneficiou cerca de 300 famílias

Divulgação NDTV Santa Catarina

Solidariedade e acolhimento marcaram mais uma edição do Atelier Solidário, iniciativa da Campanha do Agasalho da NDTV RECORD, oferecido pela Quantum Engenharia.

Realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho, no Largo da Alfândega, em Florianópolis, o espaço recebeu 1.015 pessoas e beneficiou cerca de 300 famílias, proporcionando acesso gratuito a roupas e agasalhos para enfrentar os dias de frio intenso do inverno catarinense.

‌



Ao longo dos três dias, foram disponibilizadas aproximadamente 13 mil peças para a comunidade. Durante esse período, equipes se dedicaram à triagem, recuperação, organização e exposição das peças arrecadadas pela Campanha do Agasalho. Muitas roupas passaram por ajustes e reparos antes de chegarem ao público, garantindo mais qualidade e conforto para quem as recebeu.

A ação também reforçou o compromisso da Campanha do Agasalho com a sustentabilidade. Ao recuperar peças que poderiam ser descartadas, o Atelier Solidário contribuiu para a redução do desperdício têxtil e incentivou o consumo consciente, ampliando o impacto positivo das doações.

‌



Para Alexandre Silva, Supervisor de Eventos do Grupo ND, o resultado alcançado demonstra a força da mobilização coletiva e da solidariedade dos catarinenses. “Cada peça doada representou a oportunidade de aquecer não apenas o corpo, mas também a esperança de centenas de famílias”.

O Atelier Solidário integra as ações da Campanha do Agasalho da NDTV RECORD, que segue mobilizando a população em todo o estado para arrecadar roupas, cobertores e itens de inverno destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.