Atelier Solidário reforça corrente do bem durante o inverno catarinense Ação da Campanha do Agasalho da NDTV RECORD recupera roupas, reduz desperdícios e beneficia milhares de pessoas em Florianópolis

Divulgação NDTV

Mais do que arrecadar roupas, a Campanha do Agasalho da NDTV RECORD promove uma iniciativa que une solidariedade e a importância da ação coletiva para ajudar quem mais precisa durante os dias frios de inverno.

Nos dias 23, 24 e 25 de junho, o Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis, recebe o Atelier Solidário, um espaço criado para acolher pessoas que necessitam de roupas e oferecer a elas a oportunidade de escolher gratuitamente as peças que melhor atendam às suas necessidades, promovendo respeito e inclusão.

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Realizado pela NDTV RECORD e oferecido pela Quantum, o Atelier Solidário reforça o compromisso das empresas com ações que promovem acolhimento e impacto social.

“O Atelier Solidário é uma iniciativa muito especial, que aquece o coração e traz dignidade a quem mais precisa. É um projeto executado com cuidado, que entrega atenção e carinho à comunidade”, destaca Gilberto Vieira Filho, diretor-presidente da Quantum Engenharia.

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Inspirado no conceito de consumo consciente, o espaço é de transformação. Roupas que chegam aos pontos de coleta com pequenos danos são cuidadosamente recuperadas por costureiras que garantem vida nova às peças antes de serem destinadas à doação.

Para Janine Farezin, Head de Marketing do Grupo ND, “o Atelier Solidário tem um papel muito importante porque une solidariedade e sustentabilidade. Além de ajudar pessoas que precisam de agasalhos, ele recupera e ajusta roupas que ganham uma nova oportunidade de uso. Assim, reduzimos o desperdício têxtil e evitamos que muitas peças sejam descartadas sem necessidade.”

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No ano passado, em Florianópolis, cerca de 14.960 peças foram restauradas e doadas.

“Por meio dos ajustes e reparos realizados pelas costureiras, as peças ganham mais qualidade e vida útil, sendo entregues com cuidado e dignidade. Nosso objetivo é que cada pessoa atendida possa escolher e receber roupas em ótimo estado, sentindo-se acolhida e valorizada”, explica Alexandre Silva, Supervisor de Eventos do Grupo ND.

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Divulgação NDTV JOSE SOMEMSI

Como fazer parte dessa corrente do bem:

Ao apoiar a Campanha do Agasalho, você ajuda a sociedade e impacta positivamente a vida de muitas pessoas necessitadas. Além disso, a campanha evita que milhares de roupas boas acabem no lixo, permitindo que elas ganhem uma nova chance de criar histórias e aquecer pessoas.

Para doar, basta se dirigir até um dos mais de 150 postos de coleta espalhados pelo estado e fazer a sua doação nas caixas personalizadas da campanha.