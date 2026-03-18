Grupo ND reforça estratégias de conteúdo e relacionamento com o mercado

Divulgação NDTV Santa Catarina

O Grupo ND reuniu ontem, em Florianópolis, empresários, anunciantes e parceiros para mais uma edição do Welcome 2026, com o objetivo de apresentar as novidades do ano na programação da NDTV RECORD e nos demais veículos do grupo.

O encontro marcou o encerramento da série de eventos em diferentes regiões de Santa Catarina mostrando as inovações, projetos e estratégias comerciais da empresa. Antes da Capital, o Welcome percorreu Joinville, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Criciúma, reunindo lideranças locais e representantes do mercado publicitário de cada polo.

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Em Florianópolis, o encontro foi no LIC (Lagoa Iate Clube), na Lagoa da Conceição, e teve como foco aproximar ainda mais o grupo dos parceiros, reforçando a importância da comunicação para o desenvolvimento regional e evidenciando as entregas que o grupo proporciona aos anunciantes. Presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli destacou que a iniciativa busca compartilhar com o mercado os projetos preparados para o próximo ciclo. “O objetivo é mostrar o que preparamos com a programação, os projetos e os movimentos da Record. É receber os clientes, parceiros e aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho e equipe. É com essa confiança que conseguimos desenvolver um projeto de comunicação voltado para as pessoas, negócios e o desenvolvimento das cidades e do Estado”, afirmou. Segundo ele, o evento também foi uma forma de celebrar a parceria construída com anunciantes e empresas que acreditam no trabalho do grupo. “Estamos aqui para dizer: sejam bem-vindos. Juntos faremos um 2026 maravilhoso”, completou. Para o diretor regional do Grupo ND em Florianópolis, Roberto Bertolin, o evento cumpriu o objetivo de aproximar ainda mais a empresa de seus parceiros comerciais e do mercado publicitário. “Foi um encontro muito prestigiado, com clientes e agências que vieram nos acompanhar e conhecer tudo aquilo que estamos fazendo e planejando como grupo de comunicação completo, com presença em várias plataformas”, afirmou. Bertolin também destacou novidades da programação, entre elas a ampliação do Tribuna do Povo, voltado à participação da comunidade. “As comunidades têm necessidade de ter um meio de comunicação ao lado para ouvir seus pleitos e suas demandas”, explicou.

Programação e novos conteúdos

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Superintendente de rede da RECORD, André Dias destacou que a aproximação com o mercado é fundamental num ano que terá desafios importantes, como eleições e grandes eventos esportivos. “Essa aproximação com o mercado e com o público final, que resulta na nossa audiência, é essencial para alcançarmos nossos objetivos. Temos uma programação forte, com jornalismo local, entretenimento, esporte e conteúdo digital, que permite uma entrega multiplataforma para o mercado”, afirmou. Ele lembrou que a rede conta com mais de uma centena de emissoras e mantém uma grade extensa de conteúdo, incluindo cerca de 12 horas diárias de jornalismo local. Para este ano, a estratégia inclui consolidar programas já existentes e ampliar formatos de entretenimento e interatividade. O evento foi realizado no espaço de eventos do LIC (Lagoa Iate Clube), na Lagoa da Conceição, recentemente restaurado. Sócio do Panorama Conceição e anfitrião do encontro, Fábio de Paula Queiroz disse que receber um encontro como o Welcome também reforça a relevância do setor de comunicação para o ambiente empresarial. “O Grupo ND é uma referência em comunicação no Estado. É um privilégio receber um evento como esse e acompanhar de perto esse relacionamento com o mercado”, afirmou.

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Record aposta em novas atrações e tecnologia

A RECORD prepara uma série de novidades para a programação nacional neste ano, com reforço em entretenimento, realities e transmissões esportivas, além de investimentos em tecnologia e integração multiplataforma. As mudanças fazem parte de uma estratégia da emissora para ampliar audiência, fortalecer a TV aberta e manter proximidade com o público brasileiro. Superintendente de Redes da emissora, André Dias destaca que a TV aberta segue sendo um meio relevante de informação e entretenimento no país. Segundo ele, a emissora aposta numa programação diversificada para manter esse vínculo com o público. “O brasileiro ainda tem esse hábito de sentar em frente à televisão para se informar e se entreter. É um veículo de credibilidade e também de convivência familiar”, afirma. Entre os destaques da programação estão novas novelas, realities e programas de entretenimento. Um dos projetos mais aguardados é o reality “Casa do Patrão”, comandado por Boninho, além de novos programas dominicais apresentados por Tom Cavalcante. A emissora também prepara a minissérie “Ben-Hur”, que já desperta interesse do mercado publicitário. O esporte segue como peça central da estratégia da emissora. A transmissão de partidas do Campeonato Brasileiro e de torneios regionais ampliou o alcance da programação e atraiu novos anunciantes. “Desde que voltamos ao futebol, ganhamos um novo tamanho em presença publicitária e visibilidade”, afirma o diretor Comercial Cláudio Barres. Outro foco da emissora é a inovação tecnológica. A Record se prepara para a implementação da TV 3.0, que promete ampliar a interatividade com o público. A tecnologia permitirá recursos como áudio imersivo, serviços digitais e publicidade direcionada, aproximando a experiência da TV das funcionalidades já comuns nas plataformas digitais.