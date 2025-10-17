NDTV RECORD marca presença na EFAPI do Brasil 2025 Transmissão ao vivo do Balanço Geral e ações interativas com o público reforçam a conexão com a comunidade

Divulgação NDTV

A NDTV RECORD está presente na EFAPI do Brasil 2025, um dos maiores eventos multissetoriais do Sul do país, que movimenta a economia e o entretenimento de toda a região Oeste catarinense.

No sábado, 18 de outubro, a NDTV RECORD realiza a transmissão ao vivo do programa Balanço Geral direto da Efapi — levando a energia e a grandiosidade do evento para todos os catarinenses.

O Balanço Geral de sábado será apresentado por Eduardo Prado, e terá a participação de Felipe Kreusch, que juntos dividem o comando do jornal direto da Efapi, levando informação, entretenimento e a energia do evento para todo o estado, mostrando as principais atrações, histórias e curiosidades da feira, destacando a força empreendedora e o espírito acolhedor do Oeste.

Além disso, o Clube da Bola também marca presença no evento, com Sérgio Badá Badalotti participando ao vivo direto do parque — assim como já fez no último sábado — destacando o esporte e o clima festivo que movimenta Chapecó durante a EFAPI do Brasil 2025.

A iniciativa reforça o comprometimento da emissora em mostrar o que é relevante para Santa Catarina, aproximando o público da realidade e dos acontecimentos de cada região.

Além disso, o estande da NDTV RECORD oferece uma experiência interativa com o público. Situado no pavilhão 1, o espaço reúne modernidade, dinamicidade e aconchego para receber os telespectadores.

No local os visitantes podem se cadastrar em um totem digital e concorrer a um carrinho elétrico da Quantik. Após o cadastro, o participante ainda tem a chance de ganhar brindes exclusivos.

Com essa presença marcante, o Grupo ND reforça o seu compromisso com o desenvolvimento regional, o jornalismo de proximidade e a valorização das histórias que fazem Santa Catarina crescer.