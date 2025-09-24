NDTV Record anuncia Nader Khalil no comando do Cidade Alerta Santa Catarina
Com 33 anos de carreira, o jornalista estreia na apresentação do programa, a partir do dia 29 de setembro
A equipe do Cidade Alerta, exibido de segunda a sexta, às 18h, na NDTV RECORD, passa a contar com Nader Khalil que retorna ao Grupo ND, mantendo a credibilidade e a cobertura jornalística que marcam a atração.
“Vamos continuar levando informação correta e precisa, mantendo sempre o compromisso com a verdade, tendo a responsabilidade de transmitir as notícias com ética e profissionalismo”, afirma Nader.
Diário e ao vivo, o Cidade Alerta aborda os principais fatos da área da segurança em todas as regiões, com a participação de repórteres espalhados por todo o estado, garantindo informação em tempo real e de forma próxima da comunidade.
Formado em Jornalismo e Direito, com especialização em Direito Criminal e Segurança Pública, desde 2021, esteve à frente do Cidade Alerta Maringá, da RICTV Record, consolidando-se como referência no jornalismo policial, sempre com seriedade e responsabilidade.
“Meu comprometimento é fazer um “jornalismo de resultados”, sabendo que faço parte do desenvolvimento, econômico, político e social do estado”.
Reconhecido pela sua trajetória, recebeu prêmios da Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI INTER), que homenageia jornalistas que prestam relevantes serviços à comunidade brasileira no exterior.
A NDTV RECORD destaca que a chegada de Nader Khalil ao comando do Cidade Alerta Santa Catarina representa uma nova etapa para o telejornal, sem abrir mão de seus pilares fundamentais: informar com qualidade, manter a credibilidade conquistada ao longo dos anos, prestar serviço e a proximidade com os catarinenses.