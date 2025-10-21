NDTV RECORD estreia série especial “Passaporte Portugal” com Marcelo Mancha Produção em quatro episódios mostra as belezas de Lisboa e dos Açores.

Divulgação NDTV Santa Catarina

A NDTV RECORD apresenta uma nova série “Passaporte Portugal”, uma produção especial em quatro episódios comandada pelo apresentador Marcelo Mancha, que embarcou em uma jornada pela Europa a convite da TAP Air Portugal.

A série vai ao ar a partir de hoje na programação do Balanço Geral, e promete levar o público a uma imersão nas paisagens, cultura e experiências únicas de Portugal.

Durante a viagem, Marcelo Mancha e o cinegrafista Alexandre Roma vivenciaram uma verdadeira expedição lusitana. A primeira parada foi Lisboa, onde o grupo conheceu de perto a sede da TAP e acompanhou o movimento da capital portuguesa antes de embarcar rumo ao arquipélago dos Açores.

A viagem teve como destino principal a Ilha Terceira, uma das nove ilhas habitadas do arquipélago dos Açores — região marcada pela natureza exuberante, tradições religiosas e gastronomia típica. A programação incluiu visitas a pontos turísticos, museus e festas locais, com um olhar especial para as semelhanças culturais entre os destinos e a nossa região.

“Nosso principal objetivo era encontrar essas conexões — o que eles têm lá que também está na nossa história e no nosso jeito de viver aqui. Desde as ferramentas agrícolas usadas pelos açorianos, até festas como a do Divino, a gente percebe de onde veio muita coisa da nossa cultura”, explica Marcelo Mancha.

Entre as experiências registradas pela série estão a visita a um museu dedicado à história açoriana, o acompanhamento de uma tourada à corda — tradição local que inspirou práticas culturais na Ilha — e a participação na Festa do Divino de São Brás, que guarda fortes semelhanças com as celebrações do litoral catarinense.

As gravações também destacam a hospitalidade portuguesa e a valorização da gastronomia, sempre presente nos encontros à mesa, regados a boas conversas e vinhos.

Apesar de o roteiro original incluir também a Ilha de São Jorge, a equipe enfrentou um imprevisto climático: o furacão Gabrielle, que atingiu a região durante a estadia nos Açores. Mesmo assim, o grupo permaneceu em segurança e concluiu as gravações na Ilha Terceira e em Lisboa, onde encerrou a jornada.

“Foi uma viagem intensa, com dias cheios, muitas descobertas e também desafios. Mas tudo isso deixou a série ainda mais verdadeira. A gente voltou com uma sensação de pertencimento, de entender melhor as nossas origens e a força dessa conexão com Portugal”, completa Mancha.

Com narrativa leve e imagens deslumbrantes, “Passaporte Portugal” convida o público a embarcar junto nessa jornada, redescobrindo os laços históricos e emocionais que unem Santa Catarina e Portugal.