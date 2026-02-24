Grupo ND lança projeto especial em comemoração aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz Iniciativa reúne reportagens, conteúdo histórico e ações culturais em múltiplas plataformas

Divulgação NDTV

Símbolo da identidade, da memória e do orgulho catarinense, a Ponte Hercílio Luz completa 100 anos em 2026 e terá sua trajetória celebrada em um projeto especial desenvolvido pelo Grupo ND.

A série Ponte Hercílio Luz: 100 Anos de Conexão estreia nesta quarta-feira, (25) como um projeto especial que une jornalismo, memória e inovação audiovisual. A iniciativa visa conectar passado, presente e futuro por meio de informação, cultura e experiências para o público.

‌



“São oito episódios que combinam pesquisa em arquivos históricos, documentos inéditos, depoimentos de especialistas e o uso de tecnologia para recriar cenários e momentos que já não existem mais. A Ponte Hercílio Luz é o ponto de partida para contar uma história maior: a formação da nossa identidade e das decisões que moldaram o Estado.”, explica o apresentador, Luan Vosnhak.

O projeto contará com uma série de reportagens especiais exibidas na NDTV Record, nos programas Balanço Geral e no ND Notícias, que irão revelar os bastidores, os desafios técnicos, as histórias humanas que marcaram a construção da ponte e o futuro.

‌



O conteúdo terá a curadoria da presidente da Academia Catarinense de Letras, Lélia Pereira Nunes, suporte nas pesquisas.

“Falar dos 100 anos da ponte é referenciar a memória do Hercílio Luz, que se mistura com a história de Florianópolis e de Santa Catarina. A ponte abre portas para o estado e para o mundo, ela é um monumento nosso”, reforça Lélia.

‌



Com cobertura multiplataforma, os materiais especiais serão disponibilizados na TV, Jornal ND, Portal ND Mais, Rádio Alpha FM e redes sociais do grupo ND, com ações de ativação de marketing e um concerto especial da Orquestra Filarmônica Catarinense.

A apresentação será ao ar livre no cenário mais simbólico da capital. Emoção em cada nota musical.

‌



A participação do público também será parte fundamental do projeto.

Moradores e visitantes poderão enviar fotos da da Ponte Hercílio Luz em duas categorias: imagens convencionais e registros feitos por drone.

Uma comissão do Grupo ND irá selecionar os melhores em cada categoria e a votação final será feita nas redes sociais.

Ao celebrar os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, o Grupo ND reafirma seu compromisso com o jornalismo regional e com a preservação da memória catarinense, valorizando um dos símbolos que faz parte da história de Santa Catarina.