NDTV RECORD amplia cobertura comunitária com estreia do Tribuna do Povo Sob o comando de Nader Khalil, programa chega à Capital com foco nas causas populares e na demanda dos bairros

Divulgação NDTV

Ampliando sua atuação na cobertura comunitária e reforçando o compromisso com um jornalismo próximo da população, a partir do dia 5 de janeiro, logo após a exibição do Balanço Geral, os telespectadores da NDTV RECORD Florianópolis passam a acompanhar o programa Tribuna do Povo.

Já consolidado nas praças de Joinville e Blumenau, o programa chega à capital catarinense sob o comando do apresentador Nader Khalil.

‌



“O Tribuna do Povo nasce com a missão e o compromisso de ser o elo de ligação entre a comunidade e o poder público. Nós queremos ser a voz do povo na grande Florianópolis”, explica Khalil.

Com uma linguagem direta, acessível e popular, a atração terá foco nas demandas dos bairros, nas causas coletivas e nos temas que impactam a região.

‌



“A nova grade atende diversos públicos com o objetivo de fazer jornalismo. Sempre com o foco na prestação de serviço e entretenimento. Por estar em sintonia com o seu público, a NDTV é referência do bom jornalismo’, explica Luis Meneghim, Diretor de conteúdo do Grupo ND.

A iniciativa reforça a proposta da emissora de dar voz à população e valorizar conteúdos que refletem a realidade local.

Nova Grade NDTV RECORD - Florianópolis