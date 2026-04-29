RECORD acelera expansão Nacional e fortalece estratégia do Grupo ND Com crescimento de audiência e receita, investimentos em futebol e novos formatos, emissora amplia presença no país e reforça a parceria em Santa Catarina, impulsionando os resultados em todo o Estado

Divulgação NDTV Santa Catarina Robson Pontes

A RECORD vive um momento de forte expansão e se consolida como uma das principais potências da TV aberta no país, com crescimento expressivo em audiência, faturamento e relevância comercial. Tais resultados foram impulsionados por uma programação robusta que combina futebol, realities, dramaturgia e jornalismo. Esse cenário de evolução e oportunidades foi um dos destaques do Encontro Comercial do Grupo ND 2026, que começou neste domingo (26) e termina hoje, no Costão do Santinho Resort, reunindo lideranças e equipes de vendas para alinhar estratégias e potencializar resultados, inclusive a partir dessa conexão e cases da rede nacional.

Segundo o superintendente Comercial Multiplataforma da Record, Alarico Naves, a empresa registrou crescimento de 24% em receita no último ano, e o futebol teve papel decisivo nesse avanço. “O futebol representou praticamente 19% desse total. Foi uma grande mudança, de anunciantes, de imagem estrutural e de postura do próprio time comercial”, afirmou.

‌



Esse movimento não se refletiu apenas no faturamento. A audiência também acompanhou a tendência de alta, com crescimento na casa de 17%. Para Alarico, o dado evidencia a força do conteúdo esportivo como ativo estratégico. “O investimento foi maior, o que mostra a atratividade e a receptividade da propriedade de futebol”, explicou. Mais de 30 novos clientes passaram a investir na emissora, muitos atraídos justamente pela nova vitrine esportiva.

A aposta, que inicialmente parecia arriscada dentro da própria emissora, hoje é tratada como um case de sucesso. “A ideia que parecia uma loucura se transformou em oportunidade”, resumiu. Com contratos de futebol garantidos até 2029, incluindo Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, e a ampliação para 11 campeonatos estaduais, com perspectiva de crescimento, a Record confirma o esporte como pilar central da programação e da estratégia comercial.

‌



Diversificação

Mas o avanço da RECORD não se limita ao futebol. O diretor Comercial de Rede, Claudio Barres, destaca que a emissora vive um momento de diversificação e fortalecimento de grade. “A RECORD não para de investir e não fica quieta, sempre trazendo novidade”, disse. Entre os destaques, produções de alto padrão, como a novela “Ben-Hur”, descrita por ele como “um negócio espetacular do ponto de vista de filmagem, de produção, coisa de Hollywood”.

‌



No entretenimento, os realities seguem como um dos motores de audiência. Além de “A Fazenda”, já consolidada, a emissora aposta num novo formato: A “Casa do Patrão”, que estreou com a assinatura de Boninho e apresentação de Leandro Hassum. “É um reality raiz, sem influenciadores ou famosos. Mais uma aposta que ajuda a fortalecer toda a grade”, explicou Barres. Segundo ele, o efeito é sistêmico: “Uma programação forte ajuda a grade toda. TV é construção de audiência”.

Esse fortalecimento da programação nacional tem impacto direto nas operações regionais, e é justamente esse o ponto central reforçado no encontro do Grupo ND. Para o superintendente de Rede da Record, André Dias, a integração entre a emissora e o grupo catarinense potencializa resultados. “É a conexão dos loucos por resultado, por produzir conteúdo com qualidade e sermos relevantes como veículo de comunicação de massa”, afirmou.

‌



Transformação tecnológica

A visão dos diretores da RECORD é compartilhada pela liderança do Grupo ND. O presidente Marcello Corrêa Petrelli reforça que a parceria com a RECORD é estratégica e de longa data, são quase 30 anos no Paraná e 18 em Santa Catarina. “A RECORD é uma parceira em todos os aspectos. Tudo que pedimos na programação, em todos os contextos, a emissora nos atende”, afirmou.

O presidente do Grupo ND cita como exemplo recente a veiculação de uma reportagem no “Domingo Espetacular” sobre um projeto regional. “A RECORD foi lá e colocou no ar. Isso mostra a força dessa parceria”, disse.

Para Petrelli, a qualidade da emissora paulista é comparável a dos principais concorrentes, e o investimento em futebol foi um marco. O desafio, agora, segundo ele, é ampliar a internalização dessa força nacional na operação regional.

Reflexão e alinhamento para capacitar o time

O Encontro Comercial surge justamente como o ambiente para estimular essa mentalidade. De acordo com o gerente de Performance do Grupo ND e coordenador do evento, Norberto Moretti Jr. o objetivo não é apenas capacitar tecnicamente, mas provocar reflexão e alinhamento. “Criamos um ambiente favorável para tocar as pessoas, mostrar tendências, comportamentos e o que o mercado está querendo”, explicou.

Ele ressalta que a atuação da RECORD no mercado nacional serve como referência direta para o trabalho regional. “Veiculamos campanhas de marcas como Apple, Nubank, Mercado Livre, Red Bull e Heineken. Saber por que essas empresas escolhem a nossa grade melhora o nosso discurso com o cliente local”, afirmou.

A valorização das pessoas também é um dos pilares do encontro. Para a head de Marketing do Grupo ND, Janine Farezin, o evento reflete o compromisso da empresa com a preparação dos profissionais. “Sem o cliente não somos nada, e todo o grupo é voltado para ele. Por isso, reunimos todas as áreas para mostrar que o time de vendas depende desse suporte”, disse.

Plataforma robusta para os negócios

Com uma programação em constante expansão, investimentos e crescimento consistente de audiência e receita, a RECORD se consolida hoje como plataforma robusta para a movimentação de negócios. Para o Grupo ND, isso se traduz em mais argumentos, oportunidades e maior capacidade de entrega de resultados aos clientes em Santa Catarina.

Durante o encontro, as discussões e palestras destacaram que o momento, portanto, é de convergência: entre conteúdo e comercial, entre nacional e regional, entre inovação e resultado.

E, no centro dessa equação, está uma parceria que segue se fortalecendo, impulsionada por estratégia, investimento e, sobretudo, pela capacidade de transformar audiência em valor de mercado.

“Trouxemos mais de 30 novos clientes, pulverizamos riscos e mostramos que o futebol abriu uma nova vitrine comercial para a Record.”

Alarico Naves, Superintendente comercial multiplataforma da RECORD

“A RECORD não para de investir e não fica quieta, sempre trazendo novidades.”

Claudio Barres , diretor comercial de rede da RECORD.

“É a conexão dos loucos por resultado, por produzir conteúdo com qualidade e sermos relevantes como veículo de comunicação de massa.”

André Dias, superintendente de Rede da RECORD.