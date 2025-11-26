NDTV RECORD dá início ao Natal Encantado do Balanço Geral A campanha mobiliza telespectadores e parceiros para arrecadar brinquedos e transformar o Natal de crianças da Grande Florianópolis

Divulgação NDTV

A magia do Natal volta a ganhar força com mais uma edição da campanha Natal Encantado do Balanço Geral – A Magia do Natal está em se doar, promovida pela NDTV RECORD.

A iniciativa, já tradicional na Grande Florianópolis, tem como propósito mobilizar a comunidade para levar esperança, solidariedade e alegria a crianças em situação de vulnerabilidade social.

“É sempre muito emocionante ver o sucesso desse movimento tão simples e tão profundo, ao mesmo tempo. Cada doação que preenche nossas caixas, preenche também nossos corações. A bondade de muitos que se converte em amor, fé, esperança e felicidade para tantas crianças. A magia do Natal é transformadora”, reforça o apresentador do Balanço Geral, Raphael Polito.

Em 2024, a campanha registrou um resultado marcante: cerca de 2.300 brinquedos foram arrecadados e distribuídos em diversas comunidades da região, tornando o Natal de muitas famílias mais especial.

Para 2025, a expectativa é superar o número de presentes e ampliar ainda mais o alcance da ação.

Os telespectadores do telejornal poderão contribuir com a doação de brinquedos novos ou usados em bom estado, fazendo a entrega nos Pontos de Coleta oficiais distribuídos por Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e região.

Neste ano, o Natal Encantado chega ainda mais robusto graças à parceria entre empresas e comunidade.