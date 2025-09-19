Grupo ND realiza ação estadual do Projeto Carbono Neutro durante a Semana da Árvore Iniciativa promoverá o plantio de 1.500 mudas nativas em seis cidades de Santa Catarina, com participação de escolas, prefeituras e órgãos ambientais NDTV Santa Catarina|Do R7 19/09/2025 - 14h22 (Atualizado em 19/09/2025 - 14h22 ) twitter

Divulgação NDTV

Em celebração ao Dia da Árvore, comemorado dia 21 de setembro, e reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, o Grupo ND realiza, entre os dias 22 e 26 de setembro, uma grande mobilização ambiental por meio do Projeto Carbono Neutro.

A ação acontece em seis cidades catarinenses, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma e Chapecó, e tem como meta o plantio de 1.500 mudas de árvores nativas, compensando as emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelas atividades publicitárias da empresa no último ano.

Cada cidade contará com a participação ativa das equipes locais da NDTV RECORD, além de escolas, universidades, órgãos ambientais e prefeituras parceiras, que irão colaborar na definição dos locais de plantio e na execução das atividades.

Os espaços escolhidos incluem praças, parques públicos, áreas de recuperação ambiental e terrenos escolares com potencial educativo e paisagístico.

‌



O plano técnico de compensação de carbono é conduzido desde 2011 por Marcos Antônio de Souza, Graduado em Gestão Ambiental e Especialista em Espaço, Sociedade e Meio Ambiente. O profissional é responsável pelo cálculo das emissões e pela validação das espécies adequadas a cada região.

A ação faz parte da estratégia ESG do Grupo ND e integra o pilar ambiental da empresa, aliando educação ambiental, governança colaborativa e responsabilidade socioambiental.

‌



“Cabe ressaltar que as árvores plantadas são em sua maioria nativas da Mata Atlântica ou frutíferas, auxiliando assim em inúmeras ações de reconstituição de áreas degradadas, e do reflorestamento em áreas urbanas e “semi urbanas”, explica Marcos.

O Grupo ND foi o primeiro grupo de mídia a realizar as neutralizações de Gases de Efeito Estufa no Brasil, lançando em 2011 o programa Carbono Neutro.

Com a realização anual da atividade no mês de setembro, o Grupo ND transforma o Projeto em um marco de conscientização e engajamento, reafirmando seu papel como agente de transformação positiva e promovendo um legado sustentável para Santa Catarina.