NDTV RECORD Criciúma comemora cinco anos fortalecendo o jornalismo local e a conexão com o Sul do estado Com programação especial, emissora destaca força econômica, cultura e identidade regional

Divulgação NDTV Rafael Ribeiro

A NDTV RECORD Criciúma celebra cinco anos de presença no Sul de Santa Catarina, marcada pela construção de uma emissora próxima da comunidade e comprometida com a entrega de informação.

Com uma equipe atuante e produção diária de conteúdos que valorizam as histórias e os desafios da região, a NDTV RECORD Criciúma se consolidou como uma referência em jornalismo local, ampliando a relevância e o diálogo com os telespectadores.

‌



“Esses cinco anos simbolizam crescimento, aprendizado e uma relação construída com credibilidade, proximidade e respeito. Para a nossa equipe, é um lembrete de que jornalismo se faz com responsabilidade, paixão e presença.” comenta, Eliane Gonçalves, gerente de jornalismo da emissora.

Para marcar o aniversário, a NDTV RECORD Criciúma preparou uma programação especial que reforça sua proximidade com o público.

‌



De 8 a 12 de dezembro, as equipes estarão em diferentes cidades do Sul do Estado, destacando a força econômica da região e valorizando sua cultura, turismo e gastronomia.

Ao longo da semana, reportagens e entradas ao vivo nos programas Balanço Geral e Ver Mais vão mostrar as histórias, as pessoas e as potências que fazem do Sul estado um território em constante desenvolvimento.

Ao comemorar este marco, a emissora reforça seu propósito de seguir evoluindo, mantendo o foco naquilo que sempre guiou sua atuação: informar com responsabilidade e contribuir para o desenvolvimento do Sul catarinense.