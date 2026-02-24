Grupo ND lança projeto Eleições 2026 com novo Voto+ e ampla cobertura multiplataforma Projeto amplia a presença nacional e reforça o compromisso com a prestação de serviço ao eleitor catarinense

Divulgação NDTV

O Grupo ND apresenta o projeto Eleições 2026 com a reformulação da marca Voto+ e uma estrutura integrada de cobertura que envolverá televisão, portal, rádio, jornal impresso e redes sociais. A proposta consolida uma estratégia multiplataforma, amplia a presença nacional e reforça o compromisso com a prestação de serviço ao eleitor catarinense, tendo como princípio a valorização da informação como instrumento essencial para o exercício consciente do voto.

Voto+ como eixo central e nova assinatura conceitual

Para as Eleições 2026, o Grupo ND reformulou a marca Voto+, estabelecendo uma nova assinatura conceitual. A plataforma (votomais.com.br), integrada ao portal ND Mais, será o repositório central de toda a produção jornalística do grupo sobre o pleito.

O Voto+ concentrará notícias, perfis de candidatos, entrevistas, reportagens especiais, pesquisas eleitorais e a apuração em tempo real. Todo o conteúdo digital será identificado com a marca do projeto, fortalecendo a navegação e a experiência do público.

A partir de 23 de fevereiro, a cobertura ganha força com a presença da identidade visual do Voto+ nos veículos do grupo, vinhetas específicas, tagueamento das matérias no ambiente digital e chamadas na televisão com QR Code direcionando o público para conteúdos exclusivos da plataforma.

O projeto também acompanhará de forma sistemática o calendário oficial do Tribunal Regional Eleitoral, com reportagens especiais de serviço orientando eleitores e candidatos sobre prazos, datas e regras. Como parte da preparação das equipes, será realizado um workshop interno sobre boas práticas na cobertura eleitoral, com foco nas mudanças da legislação e novas normas, contando com a participação de técnicos do TRE-SC e transmissão para todas as praças do grupo.

Estrutura integrada, agenda própria e cobertura nacional

A cobertura das Eleições 2026 contará com uma estrutura interna dedicada à integração editorial entre televisão, portal, rádio e jornal impresso, assegurando unidade narrativa e distribuição estratégica de conteúdo. Haverá ainda um conselho editorial de eleições responsável por alinhar diretrizes e prioridades da cobertura.

O Grupo ND definirá uma agenda própria de pautas, independente das propostas apresentadas pelos candidatos. Dez temas centrais, como infraestrutura, saneamento básico, segurança e saúde, terão prioridade em entrevistas, debates, podcasts e sabatinas. A proposta é que os candidatos assumam compromissos objetivos com o eleitor catarinense.

A movimentação política em Brasília receberá atenção especial, com atuação da equipe do ND Mais Nacional. A cobertura incluirá acompanhamento do noticiário político, presença junto ao Tribunal Superior Eleitoral, grandes entrevistas com pré-candidatos e presidenciáveis, foco no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e demais poderes, além de reportagens especiais desenvolvidas em parceria com o Núcleo de Dados para aprofundamento de temas estratégicos.

O portal ND Mais terá como missão realizar entrevistas exclusivas com candidatos à Presidência da República ainda no período de pré-campanha, além de cobertura exclusiva com correspondentes em diversos estados.

O Grupo ND também realizará pesquisas de intenção de voto para Presidência, Governo do Estado e Senado Federal, no primeiro e segundo turno.

Debates, entrevistas e presença ampliada nas plataformas

A cobertura contemplará entrevistas com pré-candidatos ao Governo do Estado e ao Senado Federal, realizadas conforme as normas do TRE, com sorteio prévio entre partidos e assessorias, garantindo igualdade de tempo e espaço.

Na televisão, a NDTV promoverá debates eleitorais conforme a grade da Record TV, com transmissão simultânea pelo portal ND Mais e mídias sociais.

No ambiente digital, haverá reforço estrutural para produção de conteúdo nativo para redes sociais e conteúdos educativos voltados a eleitores que votarão pela primeira vez.

O estúdio do Núcleo Digital será utilizado para a produção semanal de videocasts com candidatos, conduzidos por analistas do grupo, com forte distribuição nas redes sociais e aproveitamento nas demais plataformas.

No rádio, a cobertura eleitoral terá espaço estratégico na NDFM Joinville, Rádio Alpha e NDFM Chapecó, com boletins, programas especiais, giro das eleições com prestação de serviço, entrevistas com pré-candidatos e transmissões simultâneas com TV e portal ND Mais.

Com o projeto Eleições 2026, o Grupo ND reafirma seu compromisso com a integração editorial, a inovação tecnológica e a entrega de informação qualificada ao eleitor, consolidando o Voto+ como referência em cobertura eleitoral em Santa Catarina e ampliando sua presença no cenário nacional.