NDTV RECORD estreia estúdio virtual

Divulgação NDTV

Tecnologia que aproxima. É assim que podemos definir o novo estúdio virtual da NDTV RECORD em Santa Catarina. A partir de hoje (4) a emissora estreia para todo estado jornais que serão apresentados de um espaço que reúne o que de mais novo na indústria televisiva mundial.

O novo estúdio virtual utiliza uma tecnologia chamada Chroma Key. Câmeras de última geração capturam a imagem do apresentador e ferramentas de efeitos visuais substituem a cor verde do fundo por qualquer outra imagem em tempo real. A tecnologia permite mudar de cenário em poucos cliques. O gerente de engenharia do Grupo ND, Felipe Vieira, detalha que ‘’o que há de melhor e mais novo na indústria de televisão mundial o telespectador poderá acompanhar de casa na tela da NDTV RECORD’’.

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Para detalhar um assunto é possível fazer a inserção de imagens e gráficos, por exemplo, dentro do estúdio. ‘’Você consegue simular enchentes, você consegue trabalhar com grafismo que dá mais realismo ao telespectador. É uma forma de fazer com a pessoa entenda melhor um assunto. Temos aqui uma infinidade de possibilidades.’’ explica Adriana Eller, gerente operacional na NDTV RECORD.

As equipes de operação, tecnologia e videografismo trabalham nos ajustes finais. A estreia na segunda-feira será logo pela manhã no SC no ar. Balanço Geral Florianópolis, Cidade Alerta e ND Notícias também serão apresentados no novo espaço. Os apresentadores passam por testes para que sejam definidos os melhores ângulos. A apresentadora do SC no ar, Marta Gomes, terá a primeira experiência profissional em estúdio virtual. “Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. É preciso treinar para entender os melhores ângulos para poder entregar aos telespectadores um produto visualmente muito mais caprichado e muito mais interativo’’.

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O projeto do estúdio virtual está sendo elaborado há cerca de um mês. Uma comitiva do Grupo ND, liderada pelo presidente Marcello Corrêa Petrelli, esteve em Las Vegas, Estados Unidos, para participar da NAB Show (National Association of Broadcasters). A feira é considerada a maior do mundo em tecnologia, mídia e entretenimento. A viagem serviu, por exemplo, para conhecer novas estratégias que possam colaborar com a utilização do estúdio virtual em Santa Catarina. ‘’Nós viemos para cá em busca de tendências em tecnologia televisiva. Nossa intenção é sempre levar a melhor qualidade de sinal e conteúdo’’ diz Albertino Zamarco Junior, diretor administrativo financeiro do Grupo ND.

INVESTIMENTO E TECNOLOGIA

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O Grupo ND investiu mais de meio milhão de reais para implementar a nova estrutura. “A gente está sempre buscando o melhor equipamento para entregar um produto muito melhor a quem nos acompanha’’ destaca Marcelo Campanholo, diretor de Programação e Operações da NDTV RECORD.

A inauguração do estúdio virtual marca um passo importante do grupo de comunicação para dialogar com todas as gerações. André Dias Arnaut, CEO da empresa Legado Tecnologia, responsável pela implementação do novo espaço explica que a maior interatividade funciona como estratégia para simplificar temas e facilitar compreensão. ‘’Essa tecnologia é a mesma que Hollywood tem usado no cinema. As novas gerações não querem só ver a notícia. Querem mais informações, interação e realismo’’.

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A proximidade com o público e as possibilidades do estúdio virtual surpreenderam o apresentador do Balanço Geral Florianópolis, Raphael Polito. ‘’A gente consegue colocar o telespectador junto com a gente no estúdio. Entramos nas casas das pessoas todos os dias e agora essa interatividade cresce de uma forma impressionante. É uma ferramenta para deixar as pessoas ainda mais perto da gente’’.