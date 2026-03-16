Tribuna do Povo chega a Itajaí e Chapecó com foco nas demandas da comunidade NDTV RECORD reforça a proposta de jornalismo próximo da população e atento ao dia a dia dos bairros

Divulgação NDTV Santa Catarina

Reforçando o compromisso com um jornalismo próximo da comunidade e atento às demandas da população, a NDTV RECORD amplia a presença do programa Tribuna do Povo em Santa Catarina. A partir da próxima segunda-feira (16) de março, a atração passa a ser exibida também nas praças de Itajaí e Chapecó.

Já consolidado em outras regiões do estado, o programa chega às novas praças com apresentadores locais. No Litoral Norte, a condução ficará a cargo de Adilson de Souza, enquanto no Oeste catarinense a apresentação será de Felipe Kreusch.

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O Tribuna do Povo vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13h35, logo após o ND Esportes, com uma linguagem direta, acessível e popular, com a proposta de ser um espaço dedicado às demandas dos bairros aos temas que impactam diretamente o cotidiano das comunidades.

“O Tribuna do Povo Oeste será a voz da população, vamos trazer as informações da segurança pública, mas também quadros divertidos, mostrando a cara dos oestinos e ouvindo a opinião de quem vive aqui”, conta Felipe Kreusch.

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Para Adilson de Souza, a expectativa é de estar ainda mais próximo da comunidade da região. “Nosso programa vai estar nos bairros, abraçando e dando voz a população”.

A expansão do programa reforça a proposta da emissora de ampliar a cobertura comunitária e fortalecer o diálogo entre a população e os temas que fazem parte do dia a dia das cidades, valorizando histórias, reivindicações e soluções.