Podcast “A Vida Segue” estreia com análise dos bastidores da política catarinense Jornalista Paulo Alceu comanda nova produção semanal gravada no Spotlab, hub digital do Grupo ND

Divulgação NDTV

Estreia hoje, (23) o podcast “A Vida Segue”, apresentado pelo jornalista Paulo Alceu no ND Play.

A produção marca o início da primeira temporada do projeto, que traz uma análise aprofundada dos bastidores da política em Santa Catarina, com informação, contexto e personalidade.

‌



Gravado no Spotlab, hub digital do Grupo ND voltado à criação e desenvolvimento de conteúdos, o podcast aposta em um formato dinâmico e direto, alinhado às novas formas de consumo de informação.

Com a irreverência característica e a experiência de quem acompanha o cenário político catarinense há décadas, Paulo Alceu recebe um convidado por semana para debater os principais fatos que movimentam o poder no Estado.

‌



O podcast “A Vida Segue” nasce como mais um espaço de informação e interação com o público que me acompanha em meus comentários no ND Notícias e análises no Jornal ND. A proposta é aprofundar temas pontuais com convidados que participam de decisões que interferem em nosso dia a dia. Um programa sem amarras, sem rodeios focado em ideias e fatos. Um programa para refletir e conhecer os bastidores dos Poderes.” destaca o Paulo Alceu

A proposta é ir além da manchete, conectando informações, personagens e decisões que influenciam o cotidiano da população.

‌



“A Vida Segue” entrega análise, opinião e bastidores dos acontecimentos mais relevantes, sempre com linguagem crítica, bem-humorada e sem rodeios. Um espaço para discutir política com profundidade, clareza e identidade própria.

Quem é Paulo Alceu:

‌



Em 1973 teve início sua carreira profissional na TV Difusora de Porto Alegre. Depois passou a exercer a função de repórter político na TV Gaúcha .

Em 1978 foi contratado pela TV Globo do Rio de Janeiro onde participou de reportagens internacionais , entre elas, a Guerra das Malvinas , na Argentina. Além da cobertura de eleições em países da América Latina.

Durante três anos apresentou e dirigiu o Programa de Domingo da extinta TV Manchete.

Em 1993 atuou como apresentador do RBS Notícias e comentarista do Jornal do Almoço .

Em 2003 passou a trabalhar como âncora do SBT Notícias, que posteriormente se filiou a RECORD, hoje Grupo ND, onde desempenha as funções de comentarista político e articulista do Jornal ND.