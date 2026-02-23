Podcast “A Vida Segue” estreia com análise dos bastidores da política catarinense
Jornalista Paulo Alceu comanda nova produção semanal gravada no Spotlab, hub digital do Grupo ND
Estreia hoje, (23) o podcast “A Vida Segue”, apresentado pelo jornalista Paulo Alceu no ND Play.
A produção marca o início da primeira temporada do projeto, que traz uma análise aprofundada dos bastidores da política em Santa Catarina, com informação, contexto e personalidade.
Gravado no Spotlab, hub digital do Grupo ND voltado à criação e desenvolvimento de conteúdos, o podcast aposta em um formato dinâmico e direto, alinhado às novas formas de consumo de informação.
Com a irreverência característica e a experiência de quem acompanha o cenário político catarinense há décadas, Paulo Alceu recebe um convidado por semana para debater os principais fatos que movimentam o poder no Estado.
O podcast “A Vida Segue” nasce como mais um espaço de informação e interação com o público que me acompanha em meus comentários no ND Notícias e análises no Jornal ND. A proposta é aprofundar temas pontuais com convidados que participam de decisões que interferem em nosso dia a dia. Um programa sem amarras, sem rodeios focado em ideias e fatos. Um programa para refletir e conhecer os bastidores dos Poderes.” destaca o Paulo Alceu
A proposta é ir além da manchete, conectando informações, personagens e decisões que influenciam o cotidiano da população.
“A Vida Segue” entrega análise, opinião e bastidores dos acontecimentos mais relevantes, sempre com linguagem crítica, bem-humorada e sem rodeios. Um espaço para discutir política com profundidade, clareza e identidade própria.
Quem é Paulo Alceu:
Em 1973 teve início sua carreira profissional na TV Difusora de Porto Alegre. Depois passou a exercer a função de repórter político na TV Gaúcha .
Em 1978 foi contratado pela TV Globo do Rio de Janeiro onde participou de reportagens internacionais , entre elas, a Guerra das Malvinas , na Argentina. Além da cobertura de eleições em países da América Latina.
Durante três anos apresentou e dirigiu o Programa de Domingo da extinta TV Manchete.
Em 1993 atuou como apresentador do RBS Notícias e comentarista do Jornal do Almoço .
Em 2003 passou a trabalhar como âncora do SBT Notícias, que posteriormente se filiou a RECORD, hoje Grupo ND, onde desempenha as funções de comentarista político e articulista do Jornal ND.