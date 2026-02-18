Maryeva participa do “Acerte ou Caia”, com Tom Cavalcante A apresentadora da Hora da Venenosa Santa Catarina, Maryeva Oliveira estará no “Acerte ou Caia”, game show comandado por Tom Cavalcante no próximo dia 22 de fevereiro na tela da NDTV RECORD.

Divulgação NDTV Florianópolis

A atração vai ao ar todos os domingos e é conhecida pelo clima leve, engraçado e cheio de surpresas com o desafio do famoso buraco.

Maryeva conta estar ansiosa para entregar uma edição cheia de diversão

“Eu me joguei, fui espontânea. O é um game show com perguntas misturado com comédia, isso me fez relaxar e aproveitar ao máximo a experiência”.

Ela também compartilhou um pequeno spoiler para os fãs do programa: a edição promete muitas risadas, tensão na medida certa e, claro, o momento mais esperado do programa, a temida queda.

“Para quem está assistindo parece que é fácil responder todas as perguntas, mas lá na hora só quem viveu sabe que é tensão do início ao fim, dá um friozinho na barriga delicioso! Mas vocês vão precisar assistir para ver exatamente como foi.”