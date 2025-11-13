Grupo ND é vencedor do Top de Marketing e Vendas ADVB/SC 2025 com o programa “Agro, Saúde e Cooperação” Reconhecimento valida a estratégia inovadora e os resultados do projeto multimídia da NDTV RECORD na categoria Comunicação

Divulgação NDTV

O Grupo ND conquistou o Top de Marketing e Vendas ADVB/SC 2025, um dos mais prestigiados prêmios de marketing e negócios do Estado, com o programa “Agro, Saúde e Cooperação”, desenvolvido e exibido pela NDTV RECORD.

A premiação reconhece iniciativas que se destacam pela inovação, resultados e contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina.

Inscrito na categoria Comunicação, o projeto se destacou por sua estratégia multimídia, que uniu televisão, portal, podcasts e participação em eventos presenciais para ampliar o alcance dos conteúdos aos catarinenses, promovendo o diálogo entre os setores agropecuário, de saúde e cooperativismo.

“O programa já percorreu mais de 190 municípios catarinenses, levando informação, inovação e inspiração. Foram mais de dois mil personagens entrevistados, cada um com uma história que fortalece o agronegócio, a saúde e o cooperativismo do nosso estado”, explica o Diretor de Programação e Operações Grupo ND, Marcelo Campanholo.

Mais do que um programa, o “Agro, Saúde e Cooperação” se consolidou como uma plataforma de conexão e valorização das boas práticas empresariais, econômicas e de bem estar, mostrando o impacto positivo de ações e estratégias que fortalecem o agronegócio local.

A conquista no Top de Marketing e Vendas ADVB/SC 2025 valida o posicionamento do Grupo ND como referência em comunicação multiplataforma e inovação de conteúdo, reafirmando sua missão de servir os catarinenses com informação, credibilidade e relevância.