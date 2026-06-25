Destino Inverno promove turismo e as riquezas de Santa Catarina Projeto multiplataforma da NDTV RECORD tem apresentação de Felipe Kreusch e participação de influenciadores de diferentes regiões do Estado

Divulgação NDTV

Há 15 anos, o Destino Inverno, da NDTV RECORD, percorre Santa Catarina para mostrar ao público os atrativos que fazem do Estado um dos destinos mais procurados do país durante a estação mais fria do ano.

Em 2026, reforça seu propósito de valorizar o turismo, a cultura, o lazer e o bem-estar, além de contribuir para o fortalecimento da economia local e das raízes catarinenses.

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“Ao longo dessa trajetória, acompanhamos a evolução do turismo de inverno em Santa Catarina e ajudamos milhares de pessoas a descobrirem destinos, experiências e momentos especiais”, destaca Marcelo Campanholo, diretor de Programação e Produção da NDTV RECORD.

Ao longo de oito episódios, exibidos semanalmente às sextas-feiras no Balanço Geral com conteúdos nas redes sociais da NDTV RECORD, o projeto será apresentado pelo influenciador digital Felipe Kreusch, criador do perfil @catarinenseviajante.

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Com mais de 500 mil seguidores, ele percorrerá o Estado ao lado de outros cinco influenciadores regionais para apresentar experiências, destinos e histórias que valorizam o turismo, a cultura e as tradições catarinenses.

Para Felipe, ser convidado para apresentar o Destino Inverno foi ao mesmo tempo um privilégio e um desafio. “Apesar de já atuar na área de comunicação pela internet, confesso que senti um frio na barriga. Como o próprio meu “@” já diz, ‘catarinense viajante’, eu conheço boa parte deste estado que tanto amo. Poder transmitir esse amor e compartilhar diferentes cantinhos de Santa Catarina, agora também pela televisão, será uma experiência incrível. Estou muito animado com esse projeto”.

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O objetivo do projeto é incentivar o turismo regional, movimentar a economia local e fortalecer o sentimento de pertencimento dos catarinenses, evidenciando a importância de preservar e valorizar as características que tornam Santa Catarina única.

“Por meio de conteúdos especiais veiculados nos canais do Grupo ND, o projeto alcança milhões de pessoas e estimula o público a viajar por Santa Catarina. O Destino Inverno também permite que empresas insiram suas campanhas de forma qualificada, associadas ao turismo, ao bem-estar, e ao desenvolvimento catarinense”, afirma Norberto Moretti Junior, Gerente de Performance Comercial do Grupo ND.

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Divulgação NDTV

Quem vai embarcar no Destino Inverno:

Oeste: @leticiaandrighe

Comunicadora, influenciadora e atuante no time da NDTV Oeste. Ama falar sobre moda, beleza e dicas de autocuidado.

Sul: @marinaserafin

26 anos, formada em Educação Física, apaixonada por comunicação. Moda, beleza, lifestyle, eventos.

Norte: @eumarcuscarvalho

Compartilha a rotina de forma leve, descontraída e bem-humorada. Além disso, tem forte ligação com atividades físicas por ser formado em Educação Física.

Litoral Norte: @coisasquecomo

Tábata produz vídeos divertidos com experiências gastronômicas pela região de Itajaí com objetivo de informar aos seguidores os locais que valem a pena “encher o bucho”.

Vale: @blumenaucast

O Blumencast é formado por André e Joice, um casal apaixonado pela história de Blumenau e que viu na

internet, a oportunidade de exaltar tudo que há de melhor na nossa cidade e região.