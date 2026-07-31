Grupo ND promove primeiro debate entre candidatos ao Governo de Santa Catarina Transmissão multiplataforma será realizada no sábado (8) e marca o primeiro debate de Santa Catarina com candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2026

Divulgação NDTV

O Grupo ND realiza, no próximo sábado (8), o primeiro debate de Santa Catarina entre candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2026. A transmissão será multiplataforma, ao vivo, a partir das 13h15, logo após o Balanço Geral, pela NDTV RECORD e pelo portal ND Mais.

O debate será apresentado e mediado pela jornalista Tatiana Corrêa e contará com a participação dos candidatos Gelson Merísio (PSB), João Rodrigues (PSD) e Ralf Zimmer (Federação Renovação Solidária – PRD/Solidariedade).

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Foram convidados para o debate os candidatos ao Governo de Santa Catarina filiados a partidos ou federações com representatividade no Congresso Nacional, critério adotado para assegurar a participação de candidaturas vinculadas às legendas que conquistaram cadeiras na Câmara e Senado nas últimas eleições.

Ausência de Jorginho Mello

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Representante do candidato Jorginho Mello (PL) participou da reunião realizada na sede da emissora e confirmou a adesão às regras do debate. Posteriormente, a equipe do candidato informou ao Grupo ND que ele não participará do evento. A equipe confirmou, no entanto, a participação do candidato no debate da NDTV RECORD previsto para setembro, na semana que antecede as eleições.

Dinâmica do debate

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O debate será realizado em um formato dinâmico, dividido em três blocos, com perguntas sobre temas livres e assuntos previamente definidos, promovendo um confronto ágil de propostas e ideias sobre os principais desafios de Santa Catarina.

“Nosso compromisso é garantir informação com profundidade e sabemos que o debate é um ponto alto para o público conhecer os candidatos, as propostas e por isso estamos fazendo esse que é o primeiro debate, além do convencional que será feito a uma semana das eleições”, afirma Luis Meneghim, diretor de Conteúdo do Grupo ND.

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Além de temas tradicionais, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e turismo, o Grupo ND também incluiu assuntos que vêm ganhando protagonismo no Estado, como prevenção ao feminicídio, cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento, acolhimento a imigrantes, adaptação às mudanças climáticas, fortalecimento da aliança dos Estados do Sul e apoio à agropecuária.

“A NDTV mais uma vez apresenta novidades garantindo a melhor experiência para o público. Vamos fazer o debate no estúdio virtual e apresentando um formato dinâmico com conteúdos em todas as plataformas do Grupo ND e transmissão para o ND Mais”, destaca Marcelo Campanholo, diretor de Programação e Operações do Grupo ND.

O debate integra a cobertura especial do Voto+, projeto multiplataforma do Grupo ND dedicado às Eleições 2026, reunindo informações sobre os candidatos, propostas, cobertura da campanha e checagem de fatos.

Serviço:

Debate com os Candidatos ao Governo de Santa Catarina

Data: sábado, 8 de agosto

Horário: a partir das 13h15, após o Balanço Geral

Onde assistir: NDTV RECORD e portal ND Mais