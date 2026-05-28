Tatiana Corrêa assume apresentação do ND Notícias na NDTV RECORD Com 25 anos de carreira no jornalismo e nove deles dedicados ao Grupo ND, a jornalista Tatiana Corrêa é a nova apresentadora do ND Notícias, principal telejornal estadual da NDTV RECORD

Divulgação NDTV ALAN PEDRO

Tatiana passa a integrar oficialmente a bancada do jornal em uma nova fase, levando ao público sua experiência em grandes coberturas e análise de temas ligados à política e economia.

Mineira de Belo Horizonte, Tatiana tem 47 anos e vive em Santa Catarina há 22 anos. A trajetória na televisão catarinense começou ainda como repórter e foi no próprio ND Notícias que construiu parte importante da carreira, atuando em reportagens especiais e coberturas de relevância estadual.

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A jornalista esteve durante três anos à frente do Agro, Saúde e Cooperação, projeto multiplataforma da NDTV RECORD voltado ao agronegócio catarinense.

Mesmo com as mudanças na apresentação, o ND Notícias segue mantendo a essência editorial já reconhecida pelos catarinenses, com foco no jornalismo político e econômico, análise dos principais acontecimentos e cobertura dos temas que impactam Santa Catarina e o Brasil com Paulo Alceu.

O telejornal continua levando informação com credibilidade, qualidade e proximidade, reforçando o compromisso da NDTV RECORD com os assuntos que fazem diferença no dia a dia da população.