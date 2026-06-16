NDTV RECORD lança série especial sobre longevidade e qualidade de vida “Viver mais, viver bem” estreia em 17 de junho e aborda temas como saúde física e mental, economia, medicina integrativa e prevenção

Divulgação NDTV

Santa Catarina é referência nacional quando o assunto é qualidade de vida e longevidade. Com uma população que vive cada vez mais e melhor, cresce também o interesse por informações que contribuam para o bem-estar, a saúde e o planejamento de uma vida mais longa e equilibrada.

Atenta a esse movimento, a NDTV RECORD estreia no próximo dia 17 de junho a série especial “Viver mais, viver bem”, exibida do telejornal SC no Ar.

‌



Apresentado pela jornalista Cibelly Favero, o projeto terá 16 episódios exibidos semanalmente, sempre às quartas-feiras, trazendo reportagens especiais, entrevistas com especialistas e histórias de pessoas que encontraram novos caminhos para viver com mais saúde e autonomia.

A proposta é discutir temas que fazem parte da realidade de milhares de catarinenses, como saúde física e mental, medicina integrativa, novos tratamentos preventivos e planejamento financeiro para uma vida mais longa.

‌



Muito além de abordar os desafios do envelhecimento, o projeto busca mostrar que a longevidade é resultado de decisões tomadas ao longo da vida. Por isso, os conteúdos foram pensados para alcançar pessoas de diferentes idades, incentivando a adoção de hábitos saudáveis com planejamentos de longo prazo.

“Vamos abordar temas fundamentais para quem busca mais qualidade de vida, como a construção de novos hábitos, a importância da massa muscular para a prevenção de doenças e a manutenção da autonomia, os cuidados com a saúde do coração e até o planejamento financeiro para um futuro mais seguro e estável. Nosso objetivo é levar informação prática, acessível e relevante para ajudar os catarinenses a viverem mais e melhor”, destaca a jornalista Cibelly Favero.

‌



Com conteúdo multiplataforma, o projeto estará presente no Portal NDMais, Jornal ND e nas redes sociais do Grupo, com temas que dialogam diretamente com a rotina da população.

“Mais do que um projeto de conteúdo, queríamos criar uma iniciativa capaz de gerar experiências e promover encontros entre informação, bem-estar e comunidade. Por isso, além dos episódios e conteúdos multiplataforma, realizaremos três grandes eventos com palestras, ativações e atividades para toda a família. É um projeto que conecta pessoas, especialistas e marcas em torno de um tema que impacta diretamente o presente e o futuro dos catarinenses”, destaca a gerente comercial da NDTV RECORD, Andressa Luz, Gerente Comercial Grupo ND Florianópolis.

‌



O projeto conta com o patrocínio da Ábaco, Unimed Grande Florianópolis e do SESI, marcas que compartilham o propósito de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida.

A participação dos parceiros fortalece a proposta do “Viver mais, viver bem” de ampliar e fomentar discussões sobre longevidade, saúde, contribuindo para levar informação, conhecimento e experiências transformadoras ao público catarinense.