Grupo ND se conecta ao futuro dos negócios durante o Startup Summit 2026 Presença no evento contou com ativações da NDTV RECORD, Jornal ND e Mídia Market, além de entrevista exclusiva

Divulgação NDTV

Florianópolis foi palco, entre os dias 26 e 28 de agosto, de um dos principais encontros de empreendedorismo, tecnologia e inovação do país. Durante os três dias do Startup Summit 2026, o Grupo ND esteve presente no evento, aproximando suas marcas e plataformas de empreendedores, investidores e profissionais que movimentam o ecossistema de inovação em Santa Catarina e no Brasil.

Nesta edição, o evento contou com 29 delegações estrangeiras e mais de 200 startups expositoras, ampliando as oportunidades de networking e de geração de negócios.

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Grupo ND levou jornalismo e produção de conteúdo para o evento

Ao longo dos três dias, o estande do Grupo ND recebeu ativações da NDTV RECORD, Jornal ND e Mídia Market, criando um espaço dedicado à produção de conteúdo e à aproximação com os diferentes públicos presentes no Startup Summit.

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Para Thamyris Santos, analista de marketing do Mídia Market, estar presente em eventos como o Startup Summit reforça a importância de a plataforma ocupar espaços onde as principais discussões sobre inovação, negócios e mercado acontecem.

A participação do Mídia Market no evento possibilitou a criação de conexões e a oportunidade de entrevistar importantes nomes do setor, como Larissa Sanches, Diretora de Marketing Digital da Pluxee, Danilo Almeida, Diretor de Marketing para a América Latina da Salesforce e Bianca Gimenez Valente, founder do GrowthClub.

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Durante o evento, o jornalista Arliss Amaro, do Grupo ND, entrevistou com exclusividade o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira[1] [2] [3] . A conversa reforçou a atuação do grupo na cobertura de temas ligados ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de novos negócios.

A cobertura e os conteúdos produzidos durante o Startup Summit continuam disponíveis nas plataformas do Grupo ND. Confira os episódios do Mídia Market gravados durante o evento e acompanhe outros conteúdos e novidades do grupo pelo Instagram do Grupo ND e pelo Instagram da NDTV RECORD.